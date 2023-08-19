إطلالة جريئة لسلاف فواخرجي من على شاطىء البحر

البوابة- شاركت النجمة السورية سلاف فواخرجي متابعيها أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي تبادل الصور والفيديوهات (إنستجرام). و أطلت النجمة من على شاطىء البحر، بملابس السباحة في طلة هادئة، طبيعية تخلو من المكياج. وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة و عبروا عن إعجابهم بجمال سلاف الطبيعي و حضورها.

يشار الى أن آخر ما عرض للفنانة كان المسلسل الاجتماعي السوري (مع وقف التنفيذ) ، و هو من بطولة، عباس النوري، غسان مسعود، صباح الجزائري، صفاء سلطان، شكران مرتجي، يامن الحجلي، حلا رجب، فايز قزق، زهير عبدالكريم، محمد قنوع، جلال شموط، و غيرهم.