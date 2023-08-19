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إطلالة جريئة لسلاف فواخرجي من على شاطىء البحر

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 19 آب / أغسطس 2023 - 01:51
سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي

البوابة- شاركت النجمة السورية سلاف فواخرجي متابعيها أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي تبادل الصور والفيديوهات (إنستجرام). و أطلت النجمة من على شاطىء البحر، بملابس السباحة في طلة هادئة، طبيعية تخلو من المكياج. وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة و عبروا عن إعجابهم بجمال سلاف الطبيعي و حضورها.

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سلاف فواخرجي

يشار الى أن آخر ما عرض للفنانة كان  المسلسل الاجتماعي السوري (مع وقف التنفيذ) ، و هو من بطولة، عباس النوري، غسان مسعود، صباح الجزائري، صفاء سلطان، شكران مرتجي، يامن الحجلي، حلا رجب، فايز قزق، زهير عبدالكريم، محمد قنوع، جلال شموط، و غيرهم.

 

كلمات دالة:سلاف فواخرجي

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