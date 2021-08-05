إطلالة رابح صقر تعرضه للسخرية.. "كان صقر ولما لبس الفيرساتشي صار حمامه"

تعرَّض الفنان السعودي رابح صقر لموجة من السخرية بسبب إطلالته الأخيرة، التي اعتبرها البعض بأنها لا تليق على النجم بمثل مكانته، إضافة إلى أنها لا تناسب عمره.

شارك رابح صقر متابعيه عبر موقع "إنستغرام" مقطع فيديو يوجه فيه تهنئة لرئيس هيئة الترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، بمناسبة عيد ميلاده، وقال: "هلا يا أبو ناصر.. يسعد مساك.. كل عام وانت بخير.. والعمر كله إن شاء الله".

واختار صقر إطلالة شاطئية مؤلفة من شورت وقميص باللون النيلي المُزيَّن بنقشات على شكل أمواج من دار الأزياء الإيطالية "فيرساتشي"، واعتمر قبعة بيسبول.

وكشف أحد المتابعون أن إطلالة صقر من العلامة التجارية "فيرساتشي" تبلغ تكلفتها ككل 5134 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 1.370 ألف دولارًا أمريكيًا، حيث يبلغ سعر الشورت 520 دولار بينما القميص 850 دولار.

ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين منتقد لإطلالته ومعحب، فكتب أحدهم: " أي كان السعر الصراحة ما يسوى فلس والذوق 🤮 وبلاها الماركات اللي لا تقدم ولا تأخر من قيمة الأنسان غير عند الناس الفارغة".

وكتب أحدهم ساخرًا: " كان صقر ولما لبس الفيرساتشي صار حمامه... ترى الشخص ماتغيره الماركات... بس يضحكو على عقولنا مجرد لبس".

وأشار أحدهم أن اختيار صقر هذه الإطلالة وتحديدًا من دار أزياء "فيرساتشي" يعود سببه إلى الفندق الذي يتواجده به حاليًا، وكتب: "هذا فندق فرزاتشي الي بدبي يجيب المشاهير والفنانيين ويلبسوهم لبس فرزاتشي".

وكتب آخر: " ههههههه يعني الفنان يكون ذواق باختياره لملابسه وعمره وحتى شكله انعكاس الالوان عل بشره حتى اللون اله عمر محدد بشرفك يصگر لابس هيج لون شون اقتنعت بروحك وبالاخير لو لا اختلاف الاذواق لبارت السلع".