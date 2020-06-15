إطلالة صادمة وجريئة لـ ابنة أحمد الفيشاوي.. شاهد!

تداول الجمهور صورة جريئة للشابة المصرية لينا الابنة الكبرى للفنان المصري "أحمد الفيشاوي".

ظهرت لينا بفستان أسود قصير بوضعيات تصوير على كرسي وصفت بالجريئة وأثارت انتقادات واسعة من قبل الجمهور ضدها.

يذكر أن الدعاوى القضائية ما تزال مستمرة بين الفيشاوي وزوجته الأولى والتي هي والدة ابنته بعد تخلفه عن دفع نفقات ابنته لينا وكان آخر حكم قد صدر بحقه بالحبس لمدة سنة مع دفع غرامة مالية.

كما أن المفاجأة كانت وجود ابن آخر للفنان من زوجته التي تحمل الجنسية الألمانية ويبلغ الطفل المدعو "تيتوس" 8 سنوات، وأكدت والدة لينا أن والدة تيتوس سترسل الأوراق التي تثبت صحة إدعائها حول كون أحمد والد طفلها، كما أنها طلبت من نفس محامي لينا أن يتكفل بقضية ابنها.

أما من ناحية التمثيل، فيذكر أن آخر اعمال الفيشاوي كان فيلم "أشباح أوروبا" الذي جمعه بالفنانة اللبنانية "هيفاء وهبي" ونخبة من الوجوه، وقد كان من المفترض أن يعرض الفيلم خلال بدايات السنة الحالية إلا أنه تم التأجيل بسبب إغلاق صالات السينما في الدول العربية بعد إنتشار فيروس كورونا.

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