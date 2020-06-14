انتحار الممثل الهندي سوشانت سينغ راجبوت في منزله .. وهذا آخر ما نشره

انتحر ممثل بوليوود وعارض الأزياء الشاب سوشانت سينغ راجبوت في منزله في مومباي، حسبما أعلنت العديد من وسائل الإعلام الهندية.

وأعلنت شرطة مومباي اليوم الأحد، أنه تم العثور على الممثل سوشانت سينغ راجبوت البالغ من العمر 43 عاماً، ميتاً داخل شقته بالطابق السادس في باندرا، مومباى.

وبحسب ما ورد انتحر ممثل بوليوود والتلفزيون سوشانت سينغ راجبوت في منزله في مومباي. كان الممثل يعيش بمفرده خلال فترة الإغلاق. وصلت الشرطة إلى شقته ولكن لم يتم الكشف عن السبب بعد، ويقال إن الممثل لم يكن على ما يرام لبضعة أيام.



وبحسب التقارير، أبلغت الشرطة أنه تم العثور على الممثل معلقاً في منزله في باندرا، وقد عثرت الشرطة أيضاً على بعض الوصفات الطبية والأدوية في منزله الذي كان يتناوله منذ ستة أشهر. ولم تؤكد الشرطة حتى الآن، هل مات منتحراً أم لا، كما أنها لم تعثر على رسالة انتحار في المنزل وجارى التحقيق.

وفقد والد سوشانت وعيه بعد سماع خبر انتحار ابنه، وقد تم نقل جثة سوشانت سينغ راجبوت إلى المستشفى بعد الوفاة.

وآخر مشاركة لبوشانت على موقع التواصل الاجتماعى "إنستغرام"، في 3 حزيران/يونيو، كانت صورة لوالدته وقصيدة مصاحبة لها.

وكانت أهم أفلامه " كدارناث، كاي بو تشي، أم أس دهونى : ذا انتولد ستورى، والمسلسل التلفزيوني بافيترا".

ولد سوشانت في 21 يناير 1986، وصنع لنفسه اسمًا في المسلسلات التلفزيونية قبل الانتقال إلى بوليوود، قبل عرض فيلمه الأول " الرفيقة كاي بو تشي" 2013.

وفي بدايه حياته العاطفيه تزوج من انكيتا لوخاندى حيث طلب يدها في برنامج مشهور للرقص وتزوجها ولكن بعد فتره انفصلا بسبب قالت إنكيتا إنه يشرب الكحول ولكنه قال إنها على علاقه بزملائه ولا يعرف أحد حتى الآن ما السبب الحقيقى بعدها أكد سوشانت انفصالهما في عام2016

وانتقل محبو الممثل إلى مواقع التواصل لنعيه، وغرد الممثل ريتيش ديشموخ قائلاً: "لقد صدمت بوفاة سوشانت سينغ راجبوت... إننى حزينًا للغاية.. ارقد بسلام يا سوشانت".

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