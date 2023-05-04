إطلالة نجوى كرم المستقبلية تلفت الأنظار.. وقشور الموز العنصر الأساسي!

باتت الفنانة اللبنانية نجوى كرم حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طرح غلاف ألبومها الغنائي الجديد ؛ إذ اعتمدت إطلالة مستقبلة معاد تدويرها مستوحاة من قصيدة "التحولات" للروماني أوفيد، التي كتبت في القرن الأول.

تفاصيل فستان نجوى كرم في غلاف ألبومها الغنائي

تألقت كرم على غلاف الألبوم مرتديةً فستانًا ميتافيزيقي من درجات الأزرق، استوحي من عناصر الطبيعة (الماء، والهواء، والأرض)، وهو من مجموعة مصممة الأزياء الهولندية ايريس فان هيربن لشتاء وخريف 2022.

واستخدمت إيريس لتصميم مجموعتها خامات مجموعة Meta Morphism، وطباعة ثلاثية الأبعاد بالتعاون مع المصممين الهولنديين إريك كلارينبيك ومارتي دروس، باستخدام حبوب قشرة الكاكاو، التي يتم معالجتها إلى حبيبات ودمجها مع الجلوكوز من أجل تثبيت المادة الخام للكاكاو.

أما بالنسبة للزخرفات، التي تأتي على شكل نباتات، تأتي مطلية بالنحاس وملفوفة ومتشابكة مع الأورجانزا المعاد تدويرها، كما استخدم لطباعة الهياكل ثلاثية الأبعاد مسحوق Bluesint" المعاد تدويره بنسبة 100٪ باستخدام تقنية SLS (التلبيد الانتقائي بالليزر).

واستخدمت مصممة الأزياء نسيج قابل للتحلل الحيوي مصنوع من نوع من الموز يسمى "الأبق " نشأ من الفلبين، والنسيج مصنوع من 40٪ حرير خام مع 60٪ ألياف من سيقان نبات الموز، حيث يجري نسجهما في مادة لامعة.

