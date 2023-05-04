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نجوى كرم تروج لـ(كاريزما) بإطلالة من الأساطير اليونانية

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 04 أيّار / مايو 2023 - 02:10
نجوى كرم
نجوى كرم

البوابة-طرحت النجمة نجوى كرم عبر حسابها الرسميعلى تطبيق (انستغرام)، بوستر ألبومها الجديد الذي يحمل اسم (كاريزما) تتعاون فيه مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، و الذي من المفترض ان تطرحه في الموسم الصيفي.

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نجوى التي ظهرت في البوستر بإطلالة مستوحاة من الأساطير اليونانية، علقت على الصورة قائلة: (ما اشتقتو معي لنكون بألبوم جديد؟ رح نرجع نلتقي بألبوم #نجوى_كرم_كاريزما انشالله يعجبكن، دعولي).

يذكر ان آخر أعمال نجوى كرم الفنية كانت أغنية بعنوان ( حلوة الدنيا)، وذلك عبر قناتها الرسمية علي موقع الفيديوهات (يوتيوب)، من كلمات وألحان وتوزيع جهاد حدتشيتي .

كلمات دالة:نجوى كرم

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