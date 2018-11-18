إطلالة هيفاء وهبي الأخيرة تُثير سخرية جمهورها!

هيفاء وهبي

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي فيديو لها من أحد المناسبات العامة والتي أُقيمت في مدينة دبي الإماراتية، وأثارت إطلالة وهبي التي ظهرت في الفيديو حالة من السخرية ، حيث ارتدت قميص من قماش الستان، مرسوم عليه عدد من الوجوه وملون بأكثر من لون، على هوت شورت باللون الأسود.

واكملت إطلالتها الغريبة كما وصفها جمهورها بانتعال حذاء طويل من نفس لون وقماشة القميص مُتعدد الألوان، وتساءل عدد كبير من متابعيها عن سبب ظهورها بهذا الشكل.

فيما قارن عدد منهم بينها وبين الفنان المصري الشعبي شعبان عبدالرحيم والذي تميز بملابسه الغريبة وألوانه المُبهرجة، مُعلقين أنها بدت مثله في هذه الإطلالة العجيبة.

ومن جانبها التزمت الفنانة اللبنانية الصمت أمام كل هذه التصريحات الساخرة ولم تُعلق على الأمر.

وعلى صعيد مُختلف كانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قد أطلقت مؤخرًا ألبومها الجديد والذي حمل إسم حواء، ولم تكشف حتى اللحظة عن عملها الذي من المقرر أن تشارك فيه بالموسم الرمضاني المقبل، حيث كانت وهبي قد حققت نجاح مُلفت من خلال مسلسل "لعنة كارما" والذي حققت من خلاله نجاح جماهيري.

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