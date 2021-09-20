إعادة نشر فيديو لـ طارق العلي يتضمن إيحاءات جنسية.. وأبو طلال الحمراني ينبش في الماضي

أعيد تداول فيديو قديم للفنان الكويتي طارق العلي أثناء أداء دوره الكوميدي في مسرحية "قلب للبيع"، والتي أثارت ضجة كبيرة وغضب جماهيري ضخم في ذلك الوقت نتيجة تضمن السيناريو إيحاءات جنسية.

أعاد الصحفي الأمني المختص في عالم الجريمة طلال الحمراني نشر فيديو المسرحية الذي يتضمن إيحاءات جنسية تفوه بها طارق العلي أمام زميلته الممثلة المصري مي عبدالله عبر حسابه على موقع "تويتر"، حيث يقول بنرة غريبة: "ماما أنا جعان"، لترد عليه: "يا حبيبي، انت جعان حاضر خلاص حدخل جوا وأعملك برغر"، ليجيبها العلي أنه طفل رضيع ولا يتناول البرغر ولا يشرب الحليب الصناعي.

وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري إسأل طارق العلي قوله شنو تقصد لما تقول للممثلة " أنا رضيع" وشنو تقصد "محبش الحليب الصناعي من وين تبي تجيب لك الحليب"؟

يمقن أنا تفكيري غلط.... يمقن pic.twitter.com/n2M1lVzUNX — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) September 19, 2021

وأرفق طلال الحمراني الفيديو بتعليق، كتب فيه: "وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري إسأل طارق العلي قوله شنو تقصد لما تقول للممثلة " أنا رضيع" وشنو تقصد "محبش الحليب الصناعي من وين تبي تجيب لك الحليب؟ يمقن أنا تفكيري غلط.... يمقن".

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي لإبداء رأيهم، فمنهم من أشار أن الفيديو قديم ولا يجب إعادة نشره.

علَّق أحد المغردين: "مسرحيه قديمه ياجماعه الخير كانت في وقتها وانتهت وخلاص ترجعون المواضيع ليش يعني يا ابو طلال انا احترمك واقدرك لكن لو لك مشكله خاصه مع طارق العلي ماله داعي تدور الزلات في مسرحيات قديمه الوزير تبيع يحط قرار اتفق معك بس لاتحدد احد مو تقله حذ عشان فلان لا يتجاوز الحدود."

مسرحيه قديمه ياجماعه الخير كانت في وقتها وانتهت وخلاص ترجعون المواضيع ليش يعني يا ابو طلال انا احترمك واقدرك لكن لو لك مشكله خاصه مع طارق العلي ماله داعي تدور الزلات في مسرحيات قديمه الوزير تبيع يحط قرار اتفق معك بس لاتحدد احد مو تقله حذ عشان فلان لا يتجاوز الحدود. اقرأ ايضاً طارق العلي يسخر من فرحان العلي والأخير يرد.. وفيديو الفضيحة الجنسية إلى الواجهة! September 19, 2021

وعلَّق آخر: " ترا طارق العلي دايم مسرحياته فيها قله ادب وش الجديد!! مفروض من زمان شايفين وضعه".

وكتب آخر: " الله يرحم ايام عادل امام و عبدالحسين عبدالرضا و سعد الفرج و خالد النفيسي و غانم الصالح هذي المسرحيات الي تستحق المشاهدات ومن ماتو او ابتعدو عن المسرح المسرح اخترب وتغير هذي كانت مسرحية هادفه الحين وش تقول وش تخلي خلها على الله يا بو طلال".