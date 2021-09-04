طارق العلي يسخر من فرحان العلي والأخير يرد.. وفيديو الفضيحة الجنسية إلى الواجهة!

هجوم كبير تعرض له الممثل الكويتي طارق العلي بعد سخريته من زميله الممثل الإيراني فرحان العلي والذي تم ترحيله عن الكويت بسبب فيديو إباحي.

طارق العلي شارك في مسرحية جديدة وورد النص خلال الأداء إلى فرحان العلي ليعلق طارق بـ "اللي ما يعرف يشرب لا يشرب.. زين يا جحش سكر تلفونك"!... ومن بعدها تابع بتقليد صوته بطريقة ساخرة ولا أخلاقية كما وصفها البعض.

طارق العلي يواصل «سقطاته» وعروضه التافهة في المسرحيات .. ونقاد يستغربون اساءته لشخص عاشره وعمل معه ليشمت به أمام الملأ ! #فرحان_العلي pic.twitter.com/myGtNBVfPp — المجلس (@Almajlliss) September 4, 2021

تعليقات الجمهور المتداولة جاء فيها التالي:

"يعني أصحاب هالكار شنو تترجى من وراهم؟!! يقوم الليل يناجي ربه لكشف كربة أخوه المسلم؟!! الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا..الدنيا ماوجدت لأجل الضحك.. ومن عرف ماسيستقبله من أهوال ترك الضحك وجد واجتهد"

وتابع آخر "للأسف طارق العلي مات فنياً من زمان بسبب هالإسلوب اللي صار يقدمه بآخر أعماله .. ماقام يجهتد على النص أو الأداء بس يجتهد على الديكور .. الفنان الكوميدي إذا استغنى و صار عنده فلوس خلاص يموت فنياً .. كل الكوميديانات في بداياتهم يكونون ممتازين بس بعد الفلوس يطيحيون".

مع تداول الفيديو خرج فرحان العلي عن صمته بفيديو وأكد أن زميله طارق العلي قد طلب إذنه قبل أن يتحدث عنه وتابع بأنه لا يسخر منه بل يقدم نصيحة وطالب بعدم أخذ الأمور بحساسية وأن علاقتهما منذ سنوات وبينهما عشرة طويلة.

هذا فيديو فرحان يقول انه الفنان طارق العلي أستأذن منه ويمون عليه pic.twitter.com/AJkqTQl7fj — بندر الشـمري🇰🇼 (@B_n82) September 4, 2021

فضيحة فرحان العلي!

الفيديو والذي تسبب في ترحيل فرحان العلي كان الممثل قد شاركه عبر حسابه وهو في حالة سكر، واظهر الفيديو فرحان وهو يصور مناطق حساسة من جسده وهو عارٍ...فرحان علق على الموضوع بعدها بساعات بـ أن حسابه تم "تهكيره".. إلا أنه من بعدها وبحسب المصادر فقد اعترف بما فعله أمام مباحث الجرائم الإلكترونية .



نبذة عن فرحان العلي!

ولد في الكويت من أب باكستاني وأم إيرانية، وبدأ مشواره الفني عام 2003 وهو متزوج ولديه من الأبناء مها وماهر.عانى الممثل من مشاكل صحية، فلم يتمكن من الكلام حتى سنّ الخامسة، ثم عانى من توقف النمو ونظرًا لعدم تطور الأدوية الخاصة بهذا المرض وخطورة أعراضها الجانبية، لم تتم معالجته، بالتالي لم يزد طوله عن 133 سنتيمترًا، وعلى الرغم من ذلك فإن أولاده في حالة طبيعية تماماً.

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