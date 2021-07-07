إعلامية عراقية عن حلا شيحة: "غير مهمة".. وتتراجع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة تعود لإعلامية عراقية تدعى "سهير القيسي"، تهاجم فيها الفنان المصرية "حلا شيحة".

ونشرت سهير القيسي عبر حسابها الرسمي على تويتر تغريدة كتبت فيها : "تره غير مهم وجود #حلا_شيحا بالفن المصري .. الاعتزال من عدمه لا يشكل فرق أبداً .. هي ليست سعاد حسني أو ميرفت امين أو نبيلة عبيد .. فعادي تعتزل افضل .. #رأي_شخصي."

ونشرت سهير هذه التغريدة بعد أن كانت المصرية حلا شيحة قد أثارت الجدل باعتزالها للمرة الثانية بعد زواجها من الداعية "معز مسعود". رغم خروج والدها ونفيه لخبر اعتزالها.

وجاء رد بعض متابعين السوشال ميديا كالأتي، علق أحدهم: "ومن هيا اصلا سهير القيسي ذي، ثم إن الكوكب فيه مليار انسان ، وغياب حتي ٧ مليار انسان لن يضر الكوكب بشئ ، وكذا الفن والملك والكتابه والرياضه والرقص وألعاب القوي واي مجال بالعالم اختفاء أو اعتزال اي احد لن يشكل فارق فمال امها سهير الملقوف ذي والله كعب نعال حلا شيحه يساوي رقبتها".

وأضاف آخر: " هيدا على اساس إنو وجود الإعلانية #سهير_القيسي كتير مهم بالإعلام العربي وعم تقدر تصنع الفرق حتى تنظر ع غيرهاإلا اذا بتعتبر الميك اب توتوريال ع انستغرام إنجاز إعلامي".

كلامها حقيقي بس الاسلوب خطأ تقدر تجيبها بفكرة اخرى من غير مباشرة — ੱ (@emyee85) July 6, 2021

بينما وقف فريق من المتابعين مع الإعلامية فكتب شخص ما: "راي كمتابعة حلا شيحة ممثلة اقل من عادية". وأردف آخر: " مع اني ما بعرفها بس كلامها مزبوط اصلا حلا شيحا لما رجعت ما رجعت بقوه وكانت ضعيفه بالتمثيل ومتصنعه جدا."

فيما عادت القيسي وتراجعت عن التغريدة وقامت بحذفها بعد الهجوم الكبير الذي تعرضت له

حلا شيحة طلاقها وعودتها إلى الفن

تزوجت الفنانة المصرية حلا شيحة من داعية كندي يدعى "يوسف هاريسون"، وبسببه ارتدت الحجاب واعتزلت التمثيل بعد إصرارها على العودة إلى عالم الفن عقب قرارها خلع النقاب، وتمكنها من الوصول للتسوية الخاصة بالطلاق والذي أثمر عن عودتها لمصر برفقة أطفالها الأربعة من زوجها بعد أكثر من 12 عاماً من الزواج.

وعادت حلا شيحة إلى الساحة الفنية من خلال مسلسل "زلال" الذي عرض في 2019، ووقفت به إلى جانب محمد رمضان.

وشاركت بجانب يسرا في مسلسل "خيانة عهد"، عرض في 2020. أما عن آخر عمل قدمته قبل أن تلغي متابعة أصدقائها من المشاهير وتنتشر اشاعات اعتزالها هو فيلم "مش أنا" وتشارك في العمل الفنان تامر حسني.