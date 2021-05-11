حلا شيحة تعود للحجاب بعد زواجها من معز مسعود.. شاهد الصورة!

أثارت حلا شيحة جدلًا واسعُا قبل عدة سنوات حينما كشفت عن قرار خلعها الحجاب وعودتها إلى المجال الفني بعد أعوام طويلة من الاعتزال، وذلك قبل طلاقها من زوجها الكندي يوسف وإعلان زواجها من الداعية المصري معز مسعود.

ورغم أن الممثلة المصرية حلا شيحة بررت اسبابها الأساسية في خلع الحجاب دون ظهور الندم في حديثها، إلَّا أنها عدلت عن قرارها لتعود له من جديد، حيث فاجأت الجميع بحذف صورها كاملة من حسابها على موقع "إنستغرام" وتغيير صورة حسابها الرسمي بصورة لها مُرتدية الحجاب.

ويجدر الإشارة إلى أن شيحة أجرت الكثير من التعديلات في حياتها منذ زواجها من معز مسعود، إحداها إزالة جميع الصور لجلسات تصوير جريئة شاركت بها، والابتعاد عن الفن خلال هذه الفترة.

حلا شيحة تعلن خلعها الحجاب



أعلنت شيحة خلعها الحجاب قبل ما يقارب الأربع سنوات، حيث نشرت صورة لها بشعرها عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، ما أثار موجة من الغضب والانتقادات، لترد: "دعوا الخلق للخالق".

تبرير خلع الحجاب



يذكر أن حلا شيحة خرجت لتبرير خلعها الحجاب عبر لقاء تلفزيوني نُشر على موقع الفيديوهات الأشهر يوتيوب، وقالت: "إن الحجاب ليس الأساس في الدين، بدليل أنه لم يذكر في أول آية في القرآن، بل ذكر في منتصف القرآن في سورة النور”.

وتابعت: "ربنا رحمن رحيم، بدليل أننا نخلع الحجاب ولا يعاقبنا ويسامحنا.. ربنا يحب الحجاب بس ده مش الأساس".



وتطرقت للحديث عن سبب ارتدائها الحجاب في البداية، وأوضحت قائلة: "البني آدم شيئين (روح وجسد)، وكنت أشعر بكل شيء من الخارج، وكنت محتاجة الحتة اللي جوه، فكرة الصلاة والقرآن حاجة حلوة وليس لها علاقة بالحجاب والتدين، كنت طول الوقت أبحث عن شيء حلو ولا أجده، أول مرة أشعر أنني أتحدث إلى الله في ذلك الوقت.. أحببت الصلاة بزيادة وبدأت أقرأ القرآن ومنحني راحة نفسية غير طبيعية، وشعرت أنني غير قادرة أكون في شيئين، وشعرت أن تواجدي في المجال الفني غير صحيح، وده كان غلط وكان يجب علي أن أوازن".

