إعلامية مصرية شهيرة تثير الجدل بعد سخريتها من وفاة شعبان عبد الرحيم..إليكم القصة!

انهالت التغريدات والتعليقات على الإعلامية المصرية آيات عرابي بعد أن كتبت تغريدة عبر حسابها على تويتر علقت فيها على وفاة المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم الذي فارق الحياة يوم أمس عن عمر 62 إثر تعرضه لأزمة قلبية.

وكتبت عرابي تعليقًا على وفاة عبد الرحيم قائلة: "هلاك شعبان عبد الرحيم صاحب أغنية (بننحبك يا سيسي)..خليه ينفعك..!"

هلاك شعبان عبد الرحيم صاحب أغنية (بنحبك يا سيسي)



خليه ينفعك !! #آيات_عرابي pic.twitter.com/1PmL3N6bkW — Ayat oraby (@ayaa00) ٣ ديسمبر ٢٠١٩

ومن المعروف عن آيات عرابي أنها تقيم في أمريكا وهي من المعارضين لحكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعضو في المجلس الثوري المصري، ولكن لم يتفق معها الكثير فيما قالته عن وفاة شعبان الرحيم، وذكّرها كل من علّق أنه لا يوجد هناك شماته في الموت حتى لو كنتِ على خلاف أو عدم توافق في الاتجاهات السياسية مع أحدهم.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث أن الإعلامية آيات عرابي كشرت عن أنيابها أكثر فأكثر خاصة بعد أن انتقدها المقاول و رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس لما قالته عن شعبان عبد الرحيم ووفاته حيث قال لها: فيه وساخة أكتر من كده لا شماتة فى الموت يا …. عديمة الأخلاق و التربية".

وكان شعبان عبد الرحيم قد رحل يوم أمس بشكل مفاجئ، حيث كان آخر ظهور له في موسم الرياض وأحيا حفله هناك على كرسي متحرك.

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