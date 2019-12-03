وفاة المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم عن عمر 62 عامًا

نقلت وسائل الإعلام المصرية خبر وفاة المطرب الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم عن عمر ناهز الـ62 عامًا بعد وصوله إلى مستشفى المعادي العسكري، وكان ابنه قد أكد الخبر أيضًا في تصريحات للصحافة المحلية هناك دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

وكان آخر ظهور للمطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم قبل وفاته، خلال مشاركته مؤخرًا في فعاليات موسم الرياض في السعودية، وظهر حينها على كرسي متحرك نظرًا لحالته الصحية وإصابته بمرض في العظام.

واشتهر الراحل شعبان عبد الرحيم بأغانيه الشعبية التي لاقت رواجًا في بداية الـ2000 وباسمه "شعبولا"، وأبرزها "أنا بكره اسرائيل" و" هبطل السجاير وأكون انسان جديد"، وكان دائمًا ما يلفت الأنظار بالبدلات التي يرتديها بالألوان الفاقعة والزاهية، إضافة إلى الإكسسوارات والساعات الكثيرة التي يظهر فيها دائمًا.

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