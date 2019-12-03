ما حقيقة قيام تركي آل الشيخ بدعوة شقيقة هيفاء "رولا يموت" لإحياء حفل في جدة؟

لا زالت الحفلات والأفراح متواصلة في السعودية، وتوافد النجوم من كل مكان خلال الشهور الماضية لإحياء حفلاتهم الغنائية والتي شهدت حضور جماهيري كثيف وصل في بعض الأحيان إلى 30 ألف وأكثر، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض وغيرها الكثير.

ولكن ما أثار الجدل خلال الساعات الماضية، هو تداول أنباء عن قيام رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ بتوجيه دعوة رسمية للفنانة اللبنانية الاستعراضية والمشهورة بلقب "ملكة الإغراء" رولا يموت، وهي الأخت الغير شقيقة للفنانة هيفاء وهبي، وذلك بهدف إحياء حفلها في جد وأيضًا للمشاركة في مهرجان الأزياء في مدينة الطائف.

وبحسب تقارير صحفية، أعربت رولا يموت عن فرحتها لزيارة السعودية قائلة: “لا يمكنك أن تتصور كيف اختلجت مشاعري عندما أدركت أن هيئة الترفيه في السعودية وجهت دعوة لي لزيارة المملكة.. هذا البلد بشعبه الطيب الودود كما أنني ضمن عدد آخر من الفنانين العرب سنتشرف بلقاء الأمير محمد بن سلمان والحضور في ضيافته”.

وتابعت يموت أنها كانت تنظر نظرة الاحترام والإجلال “للأمير محمد بن سلمان هذا الأمير الوسيم الذي لايمكن للشخص ألايحبه” حسب تعبيرها.

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