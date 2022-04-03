إعلانات رمضان 2022 تتصدر الترند.. وياسمين عبدالعزيز كتلة من الضحك!

باتت الإعلانات التي تفصل بين مشهد وآخر من مسلسلك المفضل في رمضان عبارة عن دراما تشويقية وحماسية، بسبب العمل الإخراجي والإبداعي التي يبذل بشكل مضاعف في الديكورات وكلمات الأغاني، فضلًا عن النجوم والفنانين الذين يضمون لمستهم الخاصة.

ولا يسعنا سوى التعبير عن مدى إعجابنا بالإعلانات المبهرة التي تعرض عبر القنوات الفضائية كاملة، وهنا قائمة بأبرزها:

إعلانات رمضان 2022



1. عمرو دياب والبريد المصري



تعاون الفنان المصري عمرو دياب في الحملة الإعلانية الخاصة بالبريد المصري وقدَّم أغنية وفيديو مصوَّر بعنوان "السر" من كلمات أيمن بهجت قمر، وقد ححقت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها على موقع الفيديوهات الأشهر حيث وصلت عدد المشاهدات لما يقرب النصف مليون مشاهدة.



2. عمرو دياب وشركة فودافون



كما أدى عمرو دياب أغنية "اللي بينا حياة" التي قدمها ضمن الحملة الإعلانية لشركة الاتصالات "فودافون"، ووصلت عدد مشاهداتها لما يقرب الـ1.2 مليون مشاهدة.

3. تامر حسني وإليسا وشركة "زد"



تعاون الفنان المصري والفنانة اللبنانية إليسا ونجوم آخرين في تأدية أغنية "افرح" ضمن الحملة الإعلانية لشركة "زد"، وحققت الأغنية منذ عرضها على أكثر من ربع مليون مشاهدة.

4. ياسمين عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز في إعلان "وي رمضان"



أثار إعلان الفنانين المصريين ياسمين عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز موجة من الحماسة وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي منذ عرضه؛ نظرًا لفكرته المبهجة وكلمات أغنيته الحماسة والجو الفكاهي ككل، وقد اقترب من الوصول لمليون مشاهدة منذ عرضه على موقع "يوتيوب".



5. منى زكي ودينا الشربيني ونيللي كريم في إعلان "رمضانا ربيع"



أعادت شركة "أورانج" توزيع أغاني الفنانة الراحلة سعاد حسني بشكل عصري وجديد، وقمن ببطولة الإعلان كل من منى زكي، نيللي كريم ودينا الشربيني. وحقق الإعلان منذ نشره ما يقرب الـ1.2 مليون مشاهدة.



6. روان بن حسين في إعلان "أطياب المرشود"



طرحت شركة "أطياب المرشود" أغنية بعنوان "مشتاق" بصوت الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين ضمن حملتها الإعلانية، وحققت الأغنية منذ نشرها ما يقرب الـ180 ألف مشاهدة.

7. شيرين عبدالوهاب في إعلان بنك مصر



شاركت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب في أغنية "يا معافر كمل للآخر" ضمن الحملة الإعلانية لبنك مصر ، وحققت منذ نشرها أكثر من 10 ملايين مشاهدة.



8. روبي ومحمود العسلي في إعلان شركة فريش للأجهزة الكهربائية



شارك النجمان المصريان روبي ومحمود العسلي في إعلان خاص لشركة "فريش" للأجهزة الكهربائية.

9. غادة عادل في إعلان شركة "يونيون إير"

شاركت الفنانة المصري غادة عادل في إعلان "يونيون إير" بعنوان "كده كده في الضمان"، وحقق منذ نشره ما يقرب النصف مليون مشاهدة.