إلزام محمد رمضان برد 13 مليون لمجموعة قنوات MBC

ألزمت محكمة مصرية، الفنان محمد رمضان برد كافة المبالغ التي تقاضاها من شبكة قنوات MBC والبالغ قدرها 13 مليون جنيه مصري تقريباً، إضافة إلى العائد القانوني منذ عام 2019 بواقع 5 % وحتى تمام السداد.

و ألزمت محكمة مصرية، الفنان محمد رمضان برد كافة المبالغ التي تقاضاها من شبكة قنوات MBC والبالغ قدرها 13 مليون جنيه مصري تقريباً، إضافة إلى العائد القانوني منذ عام 2019 بواقع 5 % وحتى تمام السداد.

وأكد محامي شبكة قنوات MBC ثروت عبد الشهيد أنه بصدد دراسة الحكم لمطالبة رمضان بالتعويضات اللازمة التي لن تقل عن 100 مليون جنيه. ولفت المحامي إلى أن المجموعة سبق وتعاقدت مع الفنان المصري في عام 2016 على التفرغ لأداء ثلاث مسلسلات تلفزيونية من إنتاجها لأعوام 2017، 2019، 2020، وتقاضى منها بإيصالات موقعة منه إلا أنه أخل بالتزاماته التعاقدية.

ولفت إلى أنه طبقاً للبند التاسع من العقد يحق للشركة فسخ التعاقد معه مع المطالبة بالتعويض الاتفاقي المنصوص عليه بقيمة 115 مليون جنيه، وإلزامه برد ما تقاضاه من مبالغ نقدية مقدماً إضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية.

و على صعيد آخر، شوق الفنان محمد رمضان جمهوره لحفلة بالأردن من خلال نشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام).

و ظهر محمد رمضان، في الفيديو وهو يصعد إلي أحدى الطارات الخاصة وعلق كاتباً: ( في طريقي الى أقوى حفلة في المملكة الأردنية الهاشمية .. جمهوري الأردني الحبيب الغالي أشوفكم على خير و بخير الجمعة القادمة).