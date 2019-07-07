إلغاء حفل غنائي بسبب الجماهير الغاضبة بعد تقصير فقرة المطربة الشهيرة دريا أولوغ

لم تستطع المطربة دريا أولوغ إكمال فقرتها في الحفل الغنائي السنوي لنجوم الفن في تركيا بعد تغيير أحد منظمي الحفل الجدول الزمني وتقصير وقت الفنانة، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.

شارك في تلك الحفلة عدد كبير من نجوم الفن الغنائيين، ومن بينهم دريا أوغلو وكانت الأجواء تسير بشكل ممتاز ، إلا أن أحد منظمي الحفلة طلب فجأة تقصير مدة حفل دريا لأنها تشارك فيها للمرة الأولى عكس غيرها من النجوم الذين يشاركون فيها كل عام.

عندما أعلن أحد منظمي الحفلة هذا الخبر اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجمهور لأنهم يريدون زيادة مدة فقرة دريا لكثرة حبهم لها . كل هذه الأحداث جعلت المطربة دريا تنزعج حيث طلبت إلغاء فقرتها، مما أدى إلى تفاقم الاشتباكات بين الجمهور .

وقد وصل الأمر إلى أن المطربة لم تستطع إكمال الحفلة واضطرت إلى الخروج من المكان .

المطربة الشابة والنجمة التركية داريا أولوغ من أشهر المغنيات الشابات التركيات ليس فقط في تركيا بل حتى في الوطن العربي. بدأت مسيرتها الفنية في سن مبكرة حيث شاركت في مسابقة مواهب غنائية عندما كانت تبلغ من العمر 8 سنوات فقط ونجحت في تلك المسابقة.

لم تصدر ألبومها الأول حتى العام 2016 وكان يسمى (المحيط) ولم ينجح فقط في تركيا بل امتد نجاحه إلى العالم العربي ومن ثم ألحقت ذلك بألبوم ثاني تحت عنوان (الوحش) في العام 2017.

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