إلغاء عملية حورية فرغلي بعد تعرضها لضربة بالرأس..تفاصيل!

الحظ السيء ما زال يلاحق النجمة المصرية حورية فرغلي والتي ما زالت معاناتها مع عمليات الأنف مستمرة منذ سنوات.

الأمر كان قد بدأ بتعرض حورية لحادث سقوط عن ظهر الخيل مما سبب تشوه وتكسير بمنطقة الأنف، وبناءاً على ذلك خضعت حورية لعمليات تجميل على مدار سنوات لإصلاح الوضع إلا أن العمليات باءت بالفشل وزادت الطين بلة.

فرغلي فقدت حاسة الشم والذوق منذ سنوات كما أنها فقدت ثقتها بنفسها للنظر بالمرآة وقررت الابتعاد عن الجميع وحبس نفسها داخل منزلها خاصةً أنه لم يعد أحد يسأل عنها. من بعد تصريحات فرغلي حول وضعها ومعاناتها تم الإتفاق مع طبيب في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل محاولة إنقاذ الوضع.

بالفعل توجهت الممثلة المصرية إلى المستشفى في الولايات المتحدة الأمريكية وبعد التشخيص الأولي تبين أنه لم يعد هنالك عظام بمنطقة الأنف مما دفع الأطباء لأخذ القرار باستخدام عظام القفص الصدري وزرعها في الأنف.

حورية التي استعدت للعملية ودخلت بالفعل الغرفة الخاصة تم إخراجها منها بعد دقائق قليلة نتيجة الانخفاض في مستوى الهيموجلوبين في الدم بسبب ضربة على الرأس كانت قد تعرضت لها قبل 24 ساعة من العملية. الممثلة التي تتواجد برفقة شقيقتها وابن شقيقها تنتظر بصبر تحديد موعد جديد للعملية، وبحسب المصادر انه سيكون هنالك 3 عمليات وتستغرق إحداهن 9 ساعات تقريباً.

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