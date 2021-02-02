هل يتعمد أوزجان دينيز الدخول في علاقات عاطفية مع فتيات صغيرات.. تعرفوا على عمر حبيبته الجديدة

يعيش نجم مسلسل "عروس اسطنبول" أوزجان دينيز 49 عاماً علاقة حب جديدة مع مصممة الأزياء الإيرانية ​سمار دادغار​ ذات الـ 26 عاماً.

وتأتي علاقة دينيز الجديدة بعد طلاقه من فايزة أوكتان ذات الـ 29 عاماً التي تزوجها في شهر مارس من عام 2018 وأنجب منها طفلهُ الوحيد في شهر مايو من نفس العام، أما عن أسباب الطلاق فقد كانت متعددة ما بين المشاكل المرتبطة بفارق العمر بينهما وخيانته لها مع حبيبته السابقة التي تدعى بوسي نارجي.

الخيانة كانت في أحد الفنادق بعد تداول صُورة للثنائي الذي عاش قصة حب امتدت لـ 3 سنوات وانتهت بالإنفصال من دون معرفة السبب، إلا أن الممثل التركي وقتها نفى الأخبار المتداولة عن الخيانة وشارك تغريدة حول أن الصُورة المتداولة غير حقيقية ومركبة.

وأثارت علاقات دينيز المتعددة تساؤلات حول ما إذا كان يفضل العلاقات مع النساء الأصغر منه خاصةً أنه دائماً يكون هناك فارق عمر كبير مع حبيباته.

بالعودة لـ فايزة فما تزال تصارع أمام بطل مسلسل اسطنبول الظالمة بعد أن رفع دعوى قضائية ضدها يطالبها فيها بأن تغادر الفيلا التي كان قد اشتراها سابقاً لها بالقرب من والدته ووصل سعرها إلى 700 ألف دولار أمريكي، إلا أن الأخيرة وبالرغم من التحذيرات القانونية رفضت مغادرة المنزل ليومنا الحالي.

وشهد اليوم الثاني من شهر شباط الجلسة القضائية الأولى بين الطرفين في محكمة الأسرة من أجل وصاية طفلهما الوحيد، وتم تداول صُور لـ فايزة من داخل المحكمة إلى أن الطرف الثاني لم يحضر الجلسة.



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