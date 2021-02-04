حلا الترك وتصرف صادم في المحكمة ضد والدتها منى السابر..والأخيرة تنهار بالبكاء!

ما تزال قضية الفنانة البحرينية حلا الترك ووالدتها منى السابر الحديث الأبرز عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد اتهامات السرقة.

المحاكم هي ما تجمع منى وحلا بعد أن اتهمت الأخيرة والدتها بسرقة مبلغ 200 ألف ريال أي ما يعادل 53 آلف دولار أمريكي أثناء فترة إقامتها معها قبل أن تنتقل للعيش مع جدتها من طرف والدها. منى أطلت اليوم ببث لايف عبر حسابها الرسمي في انستقرام وكشفت حدث صادم حول أن ابنتها طالبت اليوم في المحكمة بحصانة ضد والدتها!

الخبر الصادم لـ منى دفعها للبكاء خلال البث والتعليق "بنتي ضاعت مني وفقدت الأمل"!

كما أن السابر أضافت أنها حاولت جمع المبلغ المالي عن طريق ممن يرغبون بمساعدتها إلا أن المحكمة لم تسمح لها بأن تحصل على تصريح للقيام بهذه الخطوة.

بحسب المتداول قد تواجه منى الحكم بالسجن لمدة سنة وغرامة مالية في حال لم يتم حل الموضوع بطريقة ودية بينها وبين ابنتها.

يذكر أن حلا التي تقيم مع جدتها كانت قد شاركت بيان صحفي جاء في بأن الموضوع أكبر من السرقة وأنها تثق بالقضاء البحريني حتى يأخذ حقها، وأثارت تصريحات حلا غضب الجمهور وهجومهم عليها حتى أن المشاهير هاجموها لما تفعله بوالدتها.

في نفس السياق، تم منذ مدة قريبة تداول تسجيل صوتي لـ منى السابر وهي توجه تهديد إلى إبنتها حلا، وجاء في التهديد "تقولين أنا سرقت مصاريكي... أنا عندي دلائل وإثباتات رح تفضح جدتك وكل الي حوليكي والي يعبون براسك علي ورح أشارك كل الإثباتات بالفيديو في حال دخلت السجن"!!

يذكر أن حلا كانت قد عاشت في عائلة مفككة نوعاً ما بعد أن إنفصلت والدتها ووالدها عن بعضهما وتزوج الأخير من الفنانة المغربية دنيا بطمة والتي أيضاً تواجه تهمة بالحبس لمدة سنة بعد إثبات تورطها في حساب حمزة مون بيبي الذي كان يبتز المشاهير وتسبب في إنهاء زواج حياة إحدى الإعلاميات المغربيات.

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