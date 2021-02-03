أحمد عدوية يتحسس جسد الراقصة ديانا.. وقصة قطع عضوه الذكري تعود للواجهة!

عاد الفنان الشعبي أحمد عدوية لتصدر أخبار الصفحات الفنية بعد غياب طويل، لكن هذه المرة بفيديو فاضح ويحمل العديد من الإيحاءات الجنسية.

وظهر عدوية في إحدى المناسبات الخاصة التي ضمت مجموعة من الأصدقاء والملفت كان تواجد الراقصة ديانا التي لم تتحمل أنغام الموسيقى لتباشر بالرقص إلى جانب الفنان الشعبي الذي كان يدندن بعضاً من أغانيه.

وخلال رقص ديانا كان تركيز الكاميرا على أحمد الذي كان يجلس على كرسي بجانبها، وما هي إلا لحظات حتى بدأ الفنان الشعبي بالتحديق إلى مؤخرة الراقصة.

ولم ينتهي الأمر هنا، بل تم تداول فيديو أخر وهي تجلس على الكرسي بجانب عدوية ليباشر الأخير بوضع يده على أرجلها ويتحسسها بمشهد لا أخلاقي ومقزز كما وصفه الجمهور والذي كان من بين التعليقات

"جسمي قشعر حسيت اني اذيت قلبي قبل عيني لهذي الدرجة وصلنا ...يارب استرنا فوق الارض وتحت الارض...مستحيه من نفسي والله اني شفت هذا الفيديو..يارب سامحني"، وكان هنالك تعليق "مش جريء هاي وساخة وقرف وقلة دين اعوذ بالله من هيك عالم"، وتابع أحدهم "المسكينه زوجته قالت في اللقاء الاخير للمذيع ان عدويه يموت فالستات بالله وشلون تتحمل تعيش معاه وهو عينه على كل حرمه تمر من قدامه ! استغفر الله العظيم يالله بحسن الخاتمه".

وبالحديث عن زوجة الفنان كانت قد أطلت منذ مدة وعلقت على الشائعات المتداولة حول الحادثة التي أصابت زوجها خلال فترة الثمانينات بعد أن تم خطفه من قبل أحد شيوخ الكويت السابقين بسبب أغنية "بنت السلطان" والتي قيل أنه غناها لإحدى السيدات من العائلة المالكة مما أثار أغضب الأمير الذي أحضره إلى مكان إقامته بغرض إحياء حفل أمامه إلا أنه غُدر بالفنان وتم استخدام مادة مخدرة ومعاقبته عن طريق قطع عضوه الذكري.

زوجة عدوية نفت بدورها الأخبار المتداولة حول ما أصاب رجولة زوجها وأكدت أنها حملت منه إلى أنها اضطرت للإجهاض بسبب وضعها الصحي لا أكثر ولا أقل. إلا أنها بنفس الوقت لم تنكر حادثة الخطف التي دخل بسببها في غيبوبة لفترة جيدة بعد أن تم الوصول إليه وهو في حالة فقدان للوعي داخل مكان تواجد الشيخ الكويتي.

يذكر أن عدوية رزق بطفلان من زوجته هما "محمد ووردة".

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