إلقاء القبض على أشخاص هددوا نجم بوليوود سلمان خان على مواقع التواصل (تفاصيل)

ألقت قوات الأمن الخميس الماضي القبض على أشخاص كانوا قد قاموا بإرسال تهديدات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي إلى نجم بوليوود المعروف سلمان خان، وتبين فيما بعد أنهم من أصحاب السوابق بالإضافة إلى تورطهم في أمور أخرى.

وبحسب مصادر صحفية هندية، تبين أن هؤلاء الأشخاص هم من أصحاب السوابق في سرقة السيارات وتهريب المخدرات، وتعمدوا القيام بإرسال التهديدات للنجم سلمان خان بهدف كسب بعض الشهرة على مواقع التواصل.

وكان قد تم إرسال التهديد لسلمان خان من خلال موقع فيسبوك في الـ26 من شهر أيلول الماضي، عن طريق أحد الأشخاص في العصابة بهدف أن يظن الجميع بأنه مشترك معهم في أفعالهم غير القانونية.

وبالصدفة، تمكن أفراد الأمن من القبض على هؤلاء الأشخاص من خلال إحدى نقاط التفتيش، وبعد التدقيق في أسمائهم تبين أنهم لديهم تهم سابقة في سرقة السيارات وتهريب المخدرات، ولاحقًا علم الأمن أن أحد أفراد هذه العصابة هو نفس الشخص الذي هدد سلمان خان على السوشيال ميديا.

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