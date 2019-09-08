من بريانكا شوبرا لسونام كابور.. فنانات قرر سلمان خان عدم التعاون معهن فنيًا مرة أخرى

هناك بعض النجمات اللاتي قرر النجم الهندي سلمان خان وقف التعامل الفني معهن نهائيًا ووضعهن في القائمة السوداء الخاصة به.

نشرت مجلة "مسالا" الهندية، أسماء عدد من نجمات الشاشات البوليوودية الذي قرر سلمان خان وقف التعامل معهن نهائيًا على المستوى الفني، إليكِ قائمة بهؤلاء النجمات:

بريانكا تشوبرا:



على الرغم من اندلاع المشكلات بين النجمين خلال ظهورهما معًا في فيلمين Salaam-e-Ishq و Mujhse Shaadi Karoge ، إلا أن سلمان قرر التخلي عن تلك الخلافات ووافق على مشاركة بريانكا له بطولة فيلم Bharat، لكنه فوجئ بانسحاب بريانكا في اللحظات الاخيرة لإتمام زواجها بالمغني الأمريكي نيك جوناس ومن ذلك الحين قرر سلمان خان وقف التعامل معها فنيًا بشكل نهائي، وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي تعليقات سلمان المهينة لبريانكا.

ديبيكا بادكون:



على الرغم من ظهورهما معًا أكثر من مرة في عدة مناسبات، إلا أن الإيجو الخاص بسلمان خان تمنعه من المشاركة معها في أي عمل فني لأنها تفضل الممثل شاه رو خان عنه.

أنوشكا شارما:



بعد ظهورهما معًا في فيلمه الذي حقق نجاحًا ساحقًا Sultan قرر سلمان خان عدم التعاون معها فنيًا مرة أخرى لأنها كانت تجادله كثيرًا وتسأل كثيرًا عن طبيعة دورها فهي كانت له مصدر للشكوى فقط والتساؤل فقط.

سونام كابور:



لا يريد سلمان خان الوقوف أمامها في أي دور بسبب غياب الكيمياء والرومانسية بينهما فهو يشعر دائمًا أنها أخته ولا يستطيع تمثيل الدور أمامها كحبيبته وهذا ما حدث أثناء تصوير فيلمهما Prem Ratan Dhan Pao.

كانجانا رانوت:



قرر سلمان وقف التعامل معها فنيًا لأنها رفضت التمثيل معه في فيلمه Sultan حيث وجدت قيمتها الفنية أعلى من الدور المطروح عليها.

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