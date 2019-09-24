ديبيكا بادوكون تحصد مليون إعجاب بعد وصفها لزوجها بـ"سلة المهملات"..فما الذي دفعها لذلك؟

اجتاحت نجمة بوليوود ديبيكا بادوكون موقع إنستغرام مؤخرًا، وذلك بعد حصدها لأكثر من مليون إعجاب على منشور وصفت فيه زوجها الفنان الهندي رانفير سينغ بـ"سلة المهملات"، لتبدأ التساؤلات تدور حول ما قالته والأسباب التي دفعتها لذلك.

وأوضحت ديبيكا من خلال منشورها التي شاركته عبر إنستغرام، أن زوجها رانفير سينغ هو "سلة مهملات" وذلك بسبب عادة يقوم بها في المنزل، وهي أنه يكمل أي طعام تتركه زوجته في صحنها بعد الانتهاء من العشاء، وأرفقت صورة توضح ما يحصل معها في هذا الخصوص وعلقت: "الصورة تمثلّنا تمامًا!".

على الصعيد الفني، يستعد الثنائي الهندي رانفير سينغ وزوجته ديبيكا بادوكون لبدء تصوير فيلمهما الجديد "Kabir Khan's 83" في مومباي، وتدور أحداث الفيلم حول قصة حياة بطل العالم في الكريكت كابل ديف وعن حصول الهند على كأس العالم في الكريكت عام 1983.

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