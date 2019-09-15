شاروخان يحسم الجدل ويكشف حقيقة مشاركته في فيلم جديد مع المخرج علي عباس ظفار

خرج الفنان الهندي ونجم بوليوود عن صمته بعد تداول الكثير من الأقاويل والإشاعات حول توقيعه لعقد عمل للمشاركة في فيلم جديد مع المخرج علي عباس ظفار، وذلك بعد مرور فترة وجيزة على عرض أحدث أفلامه في دور العرض "Zero".

وحسم صاحب الـ53 عامًا الجدل الذي حصل حول مشاركته في فيلم جديد، وكتب عبر حسابه على موقع تويتر تغريدة أوضح فيها كل التفاصيل وقال: "أنه أمر جيد، حتى في غيابي ودون علمي أنا أوقع الكثير من العقود للعمل في أفلام جديدة، لكن أيها الشباب والشابات أنا أشارك في الأفلام فقط عندما أخبر بذلك، عدا ذلك مجرد إشاعات".

It’s always nice to know that in my absence & behind my back , I have surreptitiously signed so many films that even I am not aware of!! Boys & girls I do a film when I say I am doing it....otherwise it’s just post truth. — Shah Rukh Khan (@iamsrk) ٨ سبتمبر ٢٠١٩

وكان شاروخان قد رد بهذه التغريدة مباشرة بعد تناقل خبر مشاركته في فيلم جديد مع علي عباس ظفار عبر العديد من المواقع، وإحدى هذه المواقع ذكر أن نجم بوليوود سيشارك في فيلم من نوعية أفلام الأكشن وأنه قام بمشاهدة السيناريو الخاص به ومن المقرر أن يعرض في 2020.

للمزيد من قسم أخبار بوليوود اقرأ أيضًا: