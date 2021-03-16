إلهام الفضالة تتصدر الترند بسبب التغير الكبير في شكلها.. وهكذا ردت على الموضوع!

تصدر اسم الممثلة الكويتية إلهام الفضالة حديث موقع التواصل الاجتماعي في تويتر بعد أن تم تداول صُور جديدة لها أظهرتها بشكل مختلف كلياً عن المعتاد.

وربط الجمهور الموضوع مباشرةً بأنها خضعت لعمليات تجميل جديدة أو كما وصفوها بطريقة ساخرة "ركبت راس" كما قاموا بمشاركة صُورة قديمة لها بوزن زائد و قارنوها بشكلها الحالي.

ولم تلتزم إلهام بدورها الصمت وأطلت بفيديو من داخل سيارتها وأكدت أنها خسرت الكثير من الوزن لدرجة أن عظام كتفها أصبحت بارزة كما اعتبرت مقارنة صُورتها القديمة والجديدة لا تهمها ولكنها طالبت بأن يختاروا صُورة اجمل لأن صُورتها المتداولة كانت بعد الإنجاب ومن الطبيعي أن يكون وزنها زائد؟

وسوف تطل إلهام والتي اعتادت التواجد في المواسم الرمضاني خلال الموسم الرمضاني 2021 بمسلسل سيحمل عنوان "أمينة حاف" والذي تدور أحداثه حول أمينة المتزوجة من رجل بسيط تكتشف لاحقاً أنه يخفي عنها أسراره ويخبئ أمواله ويحرمها من أبسط حقوقها في الحياة، وعندما تعرف بأن ثمة من يطارده ويخطط لقتله، تقرّر أن تخبىء هذا المبلغ لكي تستفيد منه فيما بعد. لاحقاً، تتبدّل حياة أمينة، وتتزوج من فارس وهو رجل مزواج مرتبط بثلاث زوجات، وتدخل عالمه بما فيه من مشاكل وصراعات ومكائد بين الضرائر.

من جهة أخرى، كانت إلهام قد دخلت بشجار الكتروني مع الممثلة البحرينية زهرة عرفات بعد أن باردت الأخيرة بالتعليق أن التمثيل لا يحقق أي ثروة مالية للفنان وأنه بالكاد يكفي لسد المصاريف اليومية لترد إلهام بالوثائق التي تثبت أجرها في الأعمال الدرامية بتعليق جاء فيه ""أتذكر لما اشتغلتي مع نجومنا الشباب وبنص التصوير عرفتي أجرهم دبل أجرك وقلبتي المكتب ليش أخذوا أكثر منك رح أبط عينك بالأدلة".

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