شاتاي اولوسوي خضع لعملية تجميل الأنف..شاهدوا كيف أصبح شكله!

عادت أخبار الممثل التركي شاتاي أولوسوي المعروف للعالم العربم بـاسم "أمير" من مسلسل أسميتها فريحة لتصدر الحديث من جديد.

هذه المرة كان سبب التصدر هو عملية التي خضع لها الممثل في منطقة الأنف، إذ أن صحفية تركية تدعى بيرين هي من شاركت الخبر تعليق جاء فيه "العام الماضي شوهد شاتاي اولوسوي يخرج من مكان وهو يغطي وجهه عن الصحافة مما أثار تساؤلاتهم.. بعد عرض فيلمه الجديد، اتضح ان شاتاي خضع لعملية تجميل للأنف".

كما بادر أحد الحسابات بمشاركة صُورة قديمة لـ شاتاي وقارنها بصورة جديد من أخر أفلامه وكان التغير في الأنف واضحاً للعين المجردة.

الصحفية بيرسين : العام الماضي شوهد شاتاي اولوسوي يخرج من مكان وهو يغطي وجهه عن الصحافة مما اثار تساؤلاتهم.. بعد عرض فيلمه الجديد، اتضح ان شاتاي خضع لعملية تجميل للأنف#ÇağatayUlusoy pic.twitter.com/UXnV7VtJKV — مشاهير تركيا (@TurkeyCelebs_) March 15, 2021

وكان الجمهور بدوره ما بين مشكك أنه خضع للتجميل وبين من أكد أنه بالفعل قد قام بها، ومن بين التعليقات المتداولة:

"عشانه صغر شوي قالو عمليه والفرق بين الصورتين سنه تخلف قسم بالله"، وتابع آخر "احب شاتاي بس واضحة تجميل ما في أنف يتغير بالسنين لا لما تقارن صورته وهو طفل والحين اما لما يدخل المراهقه وبعد ما يتغير بالانف شي"..وان هنالك تعليق جاء فيه "طيب يعني هو انفه شنو كان الغلط فيه؟.

وتابع آخر "والله غريبين هلمشاهير يعني كان احلى اصلاً. بغض النظر عن اني ما اطيقه بس ماعنده غلط بملامح وجهه! شكله الطبيب ضحك عليه حتى ياخذ فلوس العملية".

طيب يعني هو انفه شنو كان الغلط فيه؟

والله غريبين هلمشاهير يعني كان احلى اصلاً.

بغض النظر عن اني ما اطيقه بس ماعنده غلط بملامح وجهه! شكله الطبيب ضحك عليه حتى ياخذ فلوس العملية. — shosha1856 🇮🇶 (@shosha1856) March 15, 2021

فيما يتعلق بالحياة العاطفية للمثل فقد انتشرت أخبار أنه انفصل عن حبيبته الممثلة دويغو ساريشين بعد علاقة بدأت منذ 3 سنوات تقريباً.

ووقتها ربط البعض الموضوع بمسلسله القادم "يشيلتشام" الذي سيعرض خلال الأيام المقبلة، إذ أن شاتاي أو بالأحرى مديرة أعمال الفنان تعمدت مشاكة مثل هذا الخبر تحت شعار حملة إعلانية ليعود إسم الممثل إلى الواجهة مجدداً.

ونفا الثنائي بدورهم الأخبار المتداولة وأكدوا أنهما ما زالا معاً ويعيشان في نفس المنزل من دون التطرق إلى تفاصيل حول هوية مُطلق الشائعة وغيرها من الأمور.

بالعودة لمسلسل "​يشيلتشام​" للممثل التركي ​شاتاي، فقد تم طرح الإعلان الدعائي له عبر صفحات القناة العارضة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتدور قصة المسلسل حول شاب يدعى سميح وهو منتج أفلام في فترة الستينيات في تركيا يحاول إيجاد حب حياته، ويشارك البطولة الممثلة الجميلة افرا ساراتش اوغلو.

الإعلان الترويجي الأول لمسلسل المنتظر "يشيلتشام" من بطولة النجم شاتاي اولسوي والجميلة افرا ساراتش اوغلو.🔥🔥



- يحكي رحلة صانع الافلام سميح اتيش



- قادم على منصة BluTV #ÇağatayUlusoy ، #Yeşilçam pic.twitter.com/Rd3I9PXIr4 — Yeşilçam | مسلسل يشيلتشام (@yesilcam_3rb) February 12, 2021

الإعلان الترويجي الثاني لمسلسل المنتظر "يشيلتشام" من بطولة النجم شاتاي اولسوي والجميلة افرا ساراتش اوغلو.🔥🔥#ÇağatayUlusoy ، #Yeşilçam ، #AfraSaraçoğlu pic.twitter.com/auOEz1EPoU — Yeşilçam | مسلسل يشيلتشام (@yesilcam_3rb) February 26, 2021

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