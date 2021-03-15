شقيقة ديانا كرزون تثير الجدل "تلقيت رسائل من الله قبل وفاة جدتي".. وتكشف ما حصل أثناء غسيل جدتها!

ما تزال عائلة كرزون تحت صدمة وفاة جدتهم بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد الذي أنهى حياتها داخل أحد مستشفيات المملكة الأردنية الهاشمية.

وكانت الجدة ذات الأصول الكُردية قد فارقت الحياة منذ حوالي الأسبوع ولم تتمكن عائلة كرزون من أن تتماسك مجدداً، إلا أن الشقيقة الصُغرى للعائلة والتي تدعى هيا كانت أول من تمكنت العودة لحياتها الطبيعية وسط استغراب الجمهور.

وأطلت هيا بفيديو عبر حسابها في سناب شات وأطلقت تصريحات وكشفت تفاصيل لأول مرة حول وضع المنزل عند تلقي خبر وفاة جدتها.

في البداية هيا كانت متواجدة في دبي منذ مدة بغاية العمل وعندما علمت بالتدهور الصحي لوضع جدتها قررت العودة إلى الأردن لتكون بجانبها.

قبل العودة كشفت هيا أنها كانت توزع الخُبز كصدقة في دبي وبالصدفة أخبرت صديقتها "وزعي الخبز هاد عن روح جدتي"! واعتبرت هيا أن هذه الإشارة الأولى التي تلقتها من الله تعالى حول وضع جدتها الصحي.

الإشارة الثانية كانت قد تلقتها هيا عندما عادت للأردن وقررت زيارة جدتها في المستشفى، إذ أن الأخيرة لم تكن في وعيها وبدأت تنادي على أسماء أشخاص متوفين.

أما الإشارة الثالثة فكانت جهاز الأكسجين الذي اشترته العائلة للجدة بغاية استعماله في حال خروجها من المستشفى، إلا أن المفاجأة كانت أن الجهاز فجأة في منتصف الليل اشتغل لوحده من دون أن يكون موصول بأي تيار كهربائي واعتبرت هيا وقتها أن هذه رسالة من الله.

الإشارة الأخيرة كانت يوم وفاة الجدة، إذ أنه في الصباح كانت هيا كرزون تهيئ نفسها للقيام ببعض الأعمال خارج البيت، وبحسب تصريحها أنها بالصدفة اختارت ملابس باللون الأسود بالكامل وصولاً للحذاء وشنطة اليد وأثناء ما كانت تضع المكياج رددت من دون وعي عبارة "إن لله وإن إليه راجعون"!! وما هي إلا دقائق حتى وصل خبر الوفاة للعائلة.

هيا كانت الأقوى في العائلة وعبرت أنها شعرت بقوة كبيرة عندما سمعت خبر الوفاة وتصرفت بسرعة ما بين الإتصال بصديقة والدتها والطبيب حتى يكونوا بجانبها عند إبلاغها بالخبر ومن ثم توجهت للمستشفى حتى تشارك بغسيل جدتها التي وصفتها بأنها كانت مبتسمة وغايةً في البياض وأن اصبع التشهد كان واقفاً على عكس باقي الأصابع.

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