حورية فرغلي تحت أجهزة الأكسجين بعد العملية الثانية لأنفها..ما القصة؟

عاش الجمهور العربي ومحبي الممثلة المصرية حورية فرغلي قلق كبير بعد أن انقطعت أخبار الممثلة حول وضعها الصحي بشكل مفاجئ.

وكان الجمهور على إطلاع بكل ما تمر به الممثلة حول عمليات الترميم التي تقوم بها بعد أن تحطم أنفها نتيجة سقوطها عن ظهر الخيل، إذ أنها تتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية وقد خضعت بالفعل لأول عملية والتي هي استئصال عظام من القفص الصدري بهدف زرعها في الأنف.

من بعدها خضعت فرغلي للعملية الثانية والتي تم بها تركيب العظام في الأنف ومن بعدها لم يتم أي تداول أي خبر أو تصريح عن وضعها الصحي مما أطلق الشائعات حول أن العملية لم تنجح وأن حالة الممثلة قد تدهورت بشكل كبير.

بحسب مصادر مقربة من حورية فإنها الآن في حالة صحية جيدة وقد تم وضعها على أجهزة الأكسجين حتى تتمكن من التنفس بسهولة كما أنها تستعد لدخول العملية الثالثة والتي سيتم فيها الترميم للأنف بشكله النهائي.

يذكر أن حورية كانت قد أعلنت أنها تمكنت من استعادة حاسة الشم والتذوق بعد أن كانت قد فقدتها لمدة سنوات نتيجة الجراحات التجميلية المتكررة والتي لم تكن بالمستوى المطلوب وتسببت في تشويه أنفها.

كما أنها تحدثت في أحد اللقاءات التلفزيونية أنها تعرضت للتنمر بشكل كبير ولم تتمكن من الخروج من المنزل أو رؤية أي شخص حتى أنها لم تكن تستطيع النظر في المرآة بسبب أنفها.

وتلقت الممثلة المصرية دعم كبير من المحبين الذي وقفوا في ظهرها كالسيف ولم يسمحوا لها أن تستسلم أو تبتعد عن عالم التمثيل الذي برعت فيه وتمكنت من ترك بصمة خُصوصاً بدورها في المسلسل المصري "ساحرة الجنوب" الذي حقق نجاح كبير في العالم العربي.



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