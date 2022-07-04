إلهام الفضالة تتعرض لموقف محرج.. مشهور سناب شات تطلب يد زوجها

اقتحمت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة وزوجها شهاب جوهر عالم تيك توك والتحديات والبثوث المباشرة، وهو أمر بدأ العديد من النجوم دخوله في الفترة الأخيرة إما لتوسيع شهرتهم أو من أجل تقضية بعض الوقت.

شاركت إلهام الفضالة في تحدي جريء مع مشهورة سناب شات السعودية، هديل العتيبي، إلى جانب زوجها شهاب جوهر الذي جلس إلى جانبها داعمًا إياها في البث، وبطبيعة الحال لا بد من فائز وخاسر بناءً على قيمة الهدايا المرسلة إلى المتسابقين.

واستطاعت العتيبي التغلب على الفضالة في إحدى التحديات، ما سمح لها بإصدار حكمها عليه دون تردد، إذ طلبت الزواج من شهاب جوهر، وهو ما فاجأ الثنائي وأشعرهما بالصدمة يرافقها موجة من الضحك، حيث أجابت الممثلة على الفور "مستحيل"، لكنها منحتها فرصة الظهور معه كزوجة في عالم التمثيل.

واستهجنت هديل العتيبي رفض الفضالة لحكمها واصفةً إياها بـ"الأنانية"، كما أشارت أنها لا توَّد أن تكون زوجته في التمثيل بل على "سنة الله ورسوله"، وطلبت منها أن تصلي استخارة لربما قررت العدول عن قرارها.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو إلهام وجوهر، فمنهم من استهجن ظهورهما بهذه الطريقة، ومنهم من رأى أنه مجرد مزاح لا أكثر، فكتبت إحداهن: "والله تفشلت عنهم هذول الي يطلعون قستات وربي يفشلون كلهم".

وأضافت أخرى: "سلااااماااات شهالرخص اتقول بتزوجه جدام زوجته ، حتى لو تستهبل عييييب".

وعلَّقت إحداهن: "الحين هاذي مو خلاص انخطبت 😳🤔ليه تجيب هالطاري كل مادخلت مع احد قالت له نفس الموضوع".

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نسبت لأحفاد إلهام الفضالة وزوج ابنتها، حينها كشفت أن الخبر غير دقيق، مؤكدةً أن ليس لديها أربع أحفاد بل حفيدين هما أحمد وإلهام، أبناء ابنتها منى، بينما الطفلتين الأخرتين اللتين ظهرتا في الصورة هما ابنتا زوج ابنتها من زوجته السابقة.



