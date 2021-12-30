إلهام الفضالة تتعرض لوعكة صحية.. وشهاب جوهر يطلب الدعاء

طلب الفنان الكويتي شهاب جوهر من متابعيه الدعاء لزوجته الفنانة الكويتية إلهام الفضالة بالشفاء العاجل، حيث وثَّق لحظة دخولها المشفى وتلقيها العلاج إثر تعرضها لوعكة صحية؛ ما أثار قلق متابعيها وخوفهم.

نشر شهاب جوهر عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" عدة منشورات وصور يوثِّق فيها دخول إلهام الفضالة إلى المشفى، ونشر مقطع فيديو غامض، وأرفقه بتعليق: "دعواتكم حق إلهام، يا جماعة وايد تعبانة".

ثم شارك جوهر صورة للفضالة وحولها الممرضين وأرفقها بدعاء، من بعدها شارك صورة ليدها موصولة بإبرة مغذي وريدي.

ولم يكشف جوهر عن أسباب الوعكة الصحية التي عانت منها زوجته، ولم يطمئن متابعيها عن آخر مستجدات حالتها الصحية.

وكتبت إحدى المتابعات: "بغض النظر عن الهام وعن هيا واللي بينهم ؟!! التعليقات والناس اللي تعلق تعليقات سامه امانه ماتخافون من شي اسمه حساب وعقاب، ماتخافون يحاجوكم يوم القيامه تكفو انتبهوا لاعمالكم والسنتكم وكتاباتكم والله كل شي شاهد علينا يوم القيامه".

وأرجع البعض أن تدهور حالة الفضالة الصحية تعود لاستفزاز هيا الشعيبي لها، فكتبت إحداهن: "انقهرت ع بنتها رجعوها لهااا ترا والله مافي مثل الام".

وتابع آخر: "لاتتشمتون ياناس ، ترا ربي قادر إنه يصيبك بمرض او كارثه،، كانها صادقه الله يشفيها وكانها تكذب الله حسيبها".