مي العيدان تهاجم إلهام الفضالة بسبب شيك مريم الركابي.."ولا يجي قيمة شوز"!

تعرَّضت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة لموجة من الغضب والانتقادات بعد إخلاف وعودها في مساعدة الفتاة العراقية مريم الركابي التي تعرّضت للحرق في وجهها كاملًا بعدما أقدم شاب كان يوَّد الزواج منها على سكب أسيد على وجهها.

في ذلك الوقت، خرجت مريم الركابي، المعروفة بلقب "الأميرة مريم، في فيديو تكشف فيه كذب إلهام الفضالة وأكَّدت أنها لم تتلقى اتصالًا منها ولم تتكفل بعلاج حالتها الصحية، من بعدها خرجت الفضالة لتؤكد أنها حاولت التواصل معها وكانت مشغولة بتصوير مسلسلها "أمينة حاف".

وبعد موجة الجدل، نشرت الفضالة صورة لشيك تكشف فيه المبلغ الذي تبرعت به للفتاة، ورغم ذلك لم تسلم من الانتقادات، حيث اتضح أن المبلغ الذي تبرعت به لا يتجاوز الألف و300 دولار أمريكي.

مي العيدان تهاجم إلهام الفضالة

وانتقد الإعلامية الكويتية مي العيدان مواطنتها إلهام الفضالة، ونشرت صورة للشيك عبر حسابها على "إنستغرام"، وعلَّقت: "الهام الفضالة تدفع للفتاة العراقية مريم الركابي ملونين و 200 ألف دينار عراقي لعلاجها وعملياتها.. أهل العراق هذا المبلغ كم قيمته بالدولار لو سمحتوا ولاهنتو؟".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور العيدان وانقسم بين مدافع ومهاجم، فكتبت إحدى المستخدمات: "الصراحه ماقصرت وجزاها الله خير شحقه تنتقدونها ماله داعي تراها مومجبوره تدفع دينار واحد بس ماقصرت والله وجزاها الله خيررر".

وعلَّقت إحداهن مدافعة: "بسكم ظلم ، يمكن العلاج ياخذ وقت كل عملية تدفع لها بوقتها ، عالم ما يعجبه العجب ، يلا الي قاعدين يتحلطمون على الهام روحوا تبرعوا على عماكم !! يصير؟".

وكتبت أخرى: "هالمبلغ ما يسوي حتى تقشير للجلد"، وأضافت إحداهن "ولا يجي قيمة شوز عندها كلفت ع نفسها صراحه".

وتابعت أخرى: "٤٠٠ دينار كويتي بمقابل ١٥٠٠ دولار فقط فقط فقط ما يجي ربع الترند اللي طلعته على ظهر المسكينه وبعدين عطت البنت امل وقطعت نصيبها بالناس على مبلغ انسان موظف عادي يتبرع فيه مبلغ ما يجي قيمة تلفون بيد الهام شنو جزاها الف خير المفروض الهام هي اللي تشكر البنت انها ارتفعت ترند على ظهرها".



