إلهام الفضالة تكشف عن تلقيها هدية فاخرة من زوجها.. تعرفوا عليها!

إلهام الفضالة

كشفت الفنانة الكويتية عن تلقيها هدية ثمينة جدًا من زوجها، وهي عبارة عن يخت فاخر، ونشرت الفضالة عبر فيديو صور اليخت الذي تنتظر من المتوقع وصوله في شهر مايو المقبل.

وعبرت الفضالة عن سعادتها البالغة لتلقيها هذه الهدية وصرحت من خلال الفيديو إنها ستطلق عليه اسمها "لوما" وستقوم بكتابته على نهاية اليخت، كما توجهت بالشكر لزوجها.

بالمقابل تفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة الكويتية مع هديتها، ففي الوقت الذي اعتبر عدد كبير ان الهدية الثمينة دليل حب كبير من زوجها لها مُباركين لها بهذه الهدية، اعتبر البعض الآخر ان اليخت نوع من انواع البذخ المبالغ به.

يُشار إلى ان الفنانة الكويتية إلهام الفضالة كانت قد احتفلت بزفاف ابنتها الكبرى منى العتيبي في شهر نوفمبر الماضي، وأقامت لها حفل زفاف ضخم حضره عدد من النجمات أبرزهن هنادي الكندري، هيا الشعيبي، هبه الدري، فاطمة الصفي.

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