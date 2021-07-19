إلهام الفضالة تهين متابعتها ريماس.. ورواد مواقع التواصل يلاحظون إيموجي يتقيء!

أثارت الممثلة الكويتية إلهام الفضالة موجة من الغضب والجدل بين متابعيها بعد ملاحظة إرفاق اسم إحدى متابعاتها بإيموجي على شكل وجه يتقيء.

شاركت إلهام الفضالة متابعيها عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" فيديو ترويجي لإحدى العلامات التجارية، وفجأة ترسل متابعة لها تدعى "ريماس" رسالة تبارك لها بزواجها، لكن المثير للاستغراب تسميتها بـ"ريماس فااااانز" مُرفقة بإيموجي على شكل وجه يتقيء.

وانهال رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على حركتها بين منتقد لتصرفها ومن يرى الوضع طبيعي وخاصة إذا كانت المتابعة شديدة الالحاح والتدخل في شؤونها.

ورأى البعض أن إلهام تبحث عن إثارة الجدل، فكتب أحدهم: " الحين ليه ما حذفت السنابة معقولة ما انتبهت ولا بس اثارة جدل".

وعلَّق آخر: " كان يمديها تحذف السنايه بس يبون اثارة جدل".

وكتب أحدهم: " حرام البنت فان لها ليش تحط هذا الفيس"، وعلَّق آخر " اول كنت اكرهه بدون سبب والحين طلعت صدق ما تنبلع الله ياخذها بس."

وانتقد أحد المستخدمين المتابعة، وعلَّق: " فعلا احس الي يسوي فانز لمشهور احسه انسان فاضي بدون هدف في هاذي الحياه ، يتبع مغريات الحياه ومن رايي اشوف ان الاشخاص ذولا كلمه توديهم وكلمه تجيبهم وضعفاء امام مصاعب الحياه".

ومؤخرًا، شاركت إلهام الفضالة مقطع فيديو يجمعها بزوجها شهاب جوهر والكاتب علي الدوحان في حفل خاص.