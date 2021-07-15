الظهور الأول لـ زوجة شهاب جوهر من بعد زواجه من إلهام الفضالة!

تداولت الصفحات الفنية الظهور الأول لـ زوجة شهاب جوهر من بعد خبر زواجه من الممثلة إلهام الفضالة.

زوجة شهاب جوهر ظهرت في الفيديو من داخل سيارتها وهي تشكر كل من اطمئن عليها بعد أن وصل عدد المشاهدات عبر حسابها في سناب شات إلى أكثر من نصف مليون خلال نصف ساعة تقريباً. وأثار الفيديو المتداول تعاطف الجمهور خاصةً أن طليقة شهاب كانت قد شاركت تصريح أمس جاء فيه:

"يا رب صبرني..اللهم اجبر كسر قلبي..دعواتكم لي..لك الحمد ولك الشكر يا الله"!

زواج شهاب جوهر من إلهام الفضالة !

الخبر الصادم كانت الإعلامية مي العيدان أول من شاركته بمنشور عبر صفحتها الشخصية في انستقرام ومن بعدها ردت على تساؤلات الجمهور وشكهم بأن الموضوع مجرد إشاعة بالتأكيد أنها أرسلت لها عبر الواتس اب تهنئة بمناسبة الزواج لتشكرها إلهام الفضالة بدورها. وتابعت العيدان أن إلهام تطلقت من زوجها بعد أن وقعت بحب شهاب، وكذلك الأمر مع الأخير الذي طلق أم أولاده حتى يتزوج من الفضالة.

وأثار خبر الزواج غضب الجمهور الذي هاجم الثنائي وانتقدهما لعدة أسباب من بينها فرق العمر والذي هو لصالح إلهام بأكثر من 15 سنة بحب المتداول، أيضاً تم انتقاد إلهام بسبب تصريحها حول أن طلاقها تم بسبب فضيحة كبيرة لو تحدثت عنها ستحدث انفجار كبير في عالم الميديا وأن القرار كان صحيحاً للمحافظة على نفسها وبناتها من مصيبة كبيرة.

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