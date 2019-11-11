إلهام الفضالة توضح سبب تورّم وجهها بعد آخر عملية تجميل..فماذا قالت؟ (فيديو)

بدأت التساؤلات تنهال على الفنانة إلهام الفضالة خلال الآونة الأخيرة، خاصة بعد ظهورها بوجه متورّم عقب إجرائها لعملية تجميل، لذا حسمت الجدل وخرجت من خلال حسابها على سناب شات في مقطع فيديو وأوضحت للمتابعين حقيقة ما حدث معها وأوصلها إلى لهذه المرحلة.

وفي حديث مع الجمهور من خلال سناب شات، أوضحت الفضالة ما حدث عقب عملية التجميل، وكشفت أن خدها الأيسر لا زال تحت تأثير التخدير بعد العملية، وأكدت أنها لا تشعر به وبالتالي هذا هو سبب التورم الحاصل، وعلقت قائلة: "لمن يسأل عن مشكلة في وجهي بالفعل خدي متورم بسببب العملية الأخيرة ولا أشعر به".

وتابعت: "السبب هو تخديره أثناء العملية بأكثر من حقنة، لذلك البعض يقول أن وجهي معوج لكن في الحقيقة ذلك نتيجة التورم الحادث بعد العملية".

على الصعيد الفني، من المقرر أن تطل إلهام الفضالة خلال موسم رمضان القادم في مسلسل "الكون في كفه"، حيث انطلق تصوير العمل مؤخرًا، ويشاركها فيه كل من عبدالله الطليحي، كفاح الرحيب، ناصر عباس، عبدالله بهمن، مرام البلوشي وغيرهم من النجوم.

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