فجر السعيد تروي قصة نجاتها.. وتكشف تفاصيل صادمة لأول مرة!

بات من المعلوم أن الإعلامية الكويتية "فجر السعيد" مرت بتجربة صعبة كادت أن تتسبب بوفاتها، حيث رقدت في المستشفى منذ ما يقارب الشهر.

وقررت السعيد مؤخرًا الكشف عن كافة تفاصيل تجربتها الصعبة، وما الذي حدث معها بالتحديد، وكيف حالتها الآن، وتحدثت السعيد عن هذه التجربة إذ قالت أنها في بداية الأمر دخلت المستشفى من أجل الخضوع لعملية تكميم المعدة وتحويل مسار، لتتسبب لها العملية بنزيف حاد وتوقف مفاجئ في أعضائها الحيوية.

لتنقل بعدها مباشرة إلى مستشفى آخر، إلا ان الأمر أصبح أكثر تعقيدًا بعد إصابتها بجرثومة مما استدعى نقلها إلى العاصمة الفرنسية باريس.

حاول الطبيب الذي أجرى عملية التكميم إقناع الأطباء بأن ما هو موجود في الأمعاء مجرد دمل بسيط ويزال بالإبرة، إلا أنهم رفضوا ما قاله وقاموا بفحوصات ليصدموا بأن هنالك "غرغرينا" في الأمعاء وأن لونها تحول إلى بني غامق، ليقرر الدكتور إجراء عملية على مسؤوليته من أجل إنقاذ حياتها، إذ بعد إنتهاء العملية الأولى بقيت في العناية لمدة طويلة غير قادرة على الحركة.

وخضعت مؤخرًا إلى جراحة كبيرة استمرت لأكثر من 8 ساعات، لتعود بعدها إلى العناية المركزة مرة أخرى وتبدأ رحلتها مع العلاج الطبيعي بـ 40 درس بعد الشلل الذي أصابها حتى تمكنت من الحركة مجدداً.

الإعلامية الكويتية أكدت أنها بخير الآن وأنها سوف تعود لنشاطها قريباً، وشكرت الكادر الطبي الفرنسي على اهتمامه بها ووجهت شكر خاص لدكتور سوري مقيم في فرنسا.

يذكر أن الفنانة الإمارتية "أحلام" كانت من أكبر الداعمين لها خلال فترة مرضها وكانت تشارك صور وأدعية دينية وتطلب من جمهورها الدعاء لصديقتها فجر.

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