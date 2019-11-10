إيقاف الفنان اللبناني "آدم" بتهمة الخطف والاعتداء!

أعلن الصحفي اللبناني "إيلي باسيل" أنه تم إيقاف الفنان اللبناني "آدم" على ذمة التحقيق بتهم الخطف والتعذيب الموجهة إليه من قبل السورية "إنجي خوري".

إنجي خوري الإسم الذي شغل السوشال ميديا منذ فترة، إذ وجهت اتهامات مباشرة ضد الفنانة قمر والفنان آدم بتهم متعدده وما تزال القضايا مفتوحة وتحت التحقيق.

من جهة أخرى، تم ترحيل "إنجي" إلى خارج البلد "لبنان" بعد مشاركتها في مظاهرات لبنان وهو ما يمنع على اللاجيء فعله، إذ تم إبلاغها بمغادرة البلد خلال 20 يوم وهو ما قامت به خوري، واختارت "الإمارات".

من لحظة وصولها إلى مطار الإمارات، إتجهت مباشرة إلى أفخم النوادي الليلية في دبي للمشاركة باحتفالات الهالوين، وشاركت فيديوهات راقصة لها عبر السوشال ميديا وسط تفاعل كبير من الجمهور.

يذكر أن الصحفي الإماراتي "صالح الجسمي" وجه تحذير مباشر عبر حسابه في إنستغرام لانجي بأن تلتزم بقواعد وعادات البلد، وسيقف لها بالمرصاد في حال خالفت القواعد وسيقاضيها قانونياً.

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