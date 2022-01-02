شيرين عبدالوهاب تصدم الجميع.. تتحدث مع العفاريت وتدلعهم

بعد فترة من الغياب، قررت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب الخروج من غزلتها والكشف عن تفاصيل صادمة ومخيفة عن حياتها الشخصية.

كانت شيرين عبدالوهاب ضيف الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" وتطّرَّقت للحديث عن مواضيع شتى من بينها علاقة تجمعها بـ"العفاريت" على حد قولها، وعدم خوفها منهم.

وكشفت شيرين أنها تستضيف عفاريت في منزلها و"تدلعهم" وتتبادل أطراف الحديث معهم كما أنها تتعايش معهم، وأوضحت أنه حين اختفاء شي من منزلها تتعامل معهم بلطف كي يرجعوه لها.

وقال: "النوم الكتير حسد على طاقة سلبية على شوية عفاريت في البيت مستضيفاهم .. وعندي شوية عفاريت حلوين مصاحباهم في البيت".

وأضافت: "الحاجة تبقى قصاد عيني كدة وفجأة تبقى مش موجودة، فببتدى أرحب بيهم واجيبلهم حاجة يشربوها فالحاجة تظهر على طول، وبيحبوا ادلعهم علشان الحاجة تظهر".

وتابعت: "أنا دايما اقولهم غنتم حبايبي وأنا أقل كتير من إني أعاندكم .. أوقات أسمع حاجة بتناديني، برد السلام وأقول أيوة حاضر أنا جاية أهو .. أنا مش بخاف، ومش بروح، برد السلام عليهم بس".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات شيرين الغريب، فكتبت إحداهن: "طيب يمكن صحيح كلامها 💁‍♂️. قصص كثيره عن الجن تصير. يحرقون لك اثاثك ويخربون لك امورك".

وعلَّقت أخرى: "يعني ٢٤ساعة اغاني وحفلات وصخب وخمر مافي ذكر الله وهدوء وسكينة أكيد يجيلكو العفاريت والجن".