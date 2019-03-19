إلهام شاهين

أعربت الفنانة المصرية إلهام شاهين، عن سعادتها بالتكريم الذي تلقته في حفل إنجازات الدولة المصرية، والذي جاء تزامنًا مع يوم المرأة العالمي.

وقالت إلهام في لقاء خاص مع "البوابة": "التكريم في هذا الوقت تقدير لدور المرأة في المجتمع وتواجدها القوي إلى جانب الرجل لبناء مجتمع له قيمة".

وعن جديدها الفني، قالت شاهين إنها تستعد لعرض مسلسلها الجديد "أهل العيب"، المقرر له بداية شهر أبريل المقبل.

ووجهت في نهاية حديثها رسالة للأمهات، بمناسبة عيد الأم، قائلة: "كل سنة وكل أم طيبة وبخير، والله يحفظ كل الأمهات، وإلى الأبناء استمتعوا بوجود أمهاتكم في حياتكم".

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