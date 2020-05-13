إلهام علي تفجر مُفاجأة عن مسلسل "أم هارون".. فيديو!

فجرت الممثلة السعودية "إلهام علي" مفاجأة جديدة حول المسلسل الكويتي المثير للجدل "أم هارون" والذي تشارك به كإحدى الشخصيات الرئيسية.

إلهام التي أطلت بأحد البرامج الحوارية أكدت وجود جزء ثاني من المسلسل المثير للجدل "أم هارون" كما أخبرها المنتج، كما أضافت أنه على الأغلب بشخصيات جديدة والأكيد أن شخصيتها ستنتهي في الموسم الحالي.

يذكر أن العمل من بطولة "حياة الفهد، عبد المحسن النمر، فاطمة الصفي، محمد العلوي" ونخبة من الوجوه وقد تلقى الكثير من الانتقادات قبل العرض بتهمة "التطبيع مع إسرائيل" ومحاولة تبيض صفحتهم كما وصفهم الجمهور.

خلال الحديث، كشفت عن هوية خطيبها التي كانت مجهولة خلال الفترة الماضية وأكدت أنه من الوسط الفني ويعمل كممثل وإسمه خالد وهو من الرياض، أما عن سبب إخفاء علاقتهما أنها لا تريد أن تركز الصحافة على حياتها الخاصة على الرغم من أن زوجها لا مشكلة عنده في ذلك.



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