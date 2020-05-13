فارس كرم يضع حدًا للشائعات ويعلن زواجه رسميًا على الهواء (فيديو)

بعد الكثيرمن القيل والقال خلال الفترة الماضية، قرر الفنان والنجم اللبناني فارس كرم أن يحسم الجدل حول واحد من أهم المواضيع التي شغلت الجمهور، وهو موضوع زواجه الذي أعلنه أمس بشكل رسمي وعلى الهواء خلال إحدى المقابلات.

وأوضح كرم أن اتخاذه لهذه القرار جاء بعد إلحاح والدته عليه، وأضاف خلال لقائة ببرنامج سوالف رمضانية مع حسن البلام: " أحب أخبرك خبرية أول مرة راح أتكلم فيها وآخر مرة.. ما كنت حابب أتكلم عنها بس عشان الإشاعات الكثيرة بأن فارس أتجوز ولا ما أتجوز.. أحب أقولك أنا تزوجت فعلياً نقطة ومن أول السطر ".

وتابع: "أنا تزوجت بعد الإشاعات اللي طلعت عليا مو قبلها بس عشان تكونوا على علم".

والجدير بالذكر أن الفنان فارس كرم صاحب الـ46 عامًا معروف لدى الجمهور بأنه كان أشهر عازب في لبنان، إلّا أنه وعلى ما يبدو قرر في النهاية التخلي عن هذا اللقب واحتفل بزفافه في حفل عائلي بسيط اقتصر على أهل العروسين تماشيًا مع إجراءات السلامة والوقاية العامة من فيروس كورونا.

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