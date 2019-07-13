إليسا إلى مدير المهرجان: "الناس بتروح وبتجي وانا ببقى ملكة قرطاج"..فما القصة؟

فتح مدير مهرجان قرطاج في تونس مختار الرصاع الباب على نفسه ليتلقى الانتقادات والتعليقات الغير راضية على ما قاله مؤخرًا في حق النجمة اللبنانية إليسا، وذلك بعدما أدلى بتصريحات سابقًا هاجم فيها ملكة الإحساس، وقال: "لا تعجبني إليسا وهذا موقفي كمدير لمهرجان قرطاج".

وأضاف في حديثه لإحدى البرامج الإذاعية قائلًا: " إن قال أحدهم لي إنّ نجوى كرم تملك صوتاً هائلاً أوافقه الرأي، كذلك جوليا بطرس، وشيرين عبدالوهاب صاحبة الإحساس، لكن إليسا لا".

ولم يتأخر الرد من الفنانة إليسا على ما جاء في تصريحات مدير مهرجان قرطاج، فنشرت عبر حسابها على موقع تويتر ردًا واضحًا واتبعت أسلوب خير الكلام ما قل ودل وقالت: "الناس بتروح وبتجي واليسار بتبقى ملكة قرطاج".

الناس بتروح وبتجي واليسار بتبقى ملكة قرطاج 😊 — Elissa (@elissakh) ١٢ يوليو ٢٠١٩

يشار إلى أن النجمة اللبنانية إليسا ستحيي حفل غنائي كبير ضمن مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ 55 مطلع شهرأغسطس/آب المقبل، وتضم قائمة الحفلات عدد من النجوم من ضمنهم راغب علامة وعاصي الحلاني وصابر الرباعي.

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