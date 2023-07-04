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إليسا تتصدر التريند العالمي بـ(بتمايل على الـBeat)

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 04 تمّوز / يوليو 2023 - 03:27
إليسا
إليسا

البوابة-تصدرت النجمة اللبنانية إليسا الـ(تريند) العالمي، بفيديو كليب أغنيتها الجديدة (بتمايل على الـ Beat)، التي طرحتها منذ يومين.

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وحققت أغنية إليسا (بتمايل) مليون مشاهدة على موقع (يوتيوب)، و وصلت للمركز 12 عالميا كأكثر الأغنيات استماعا، وأكثر من نصف مليون استماع عبر تطبيق (أنغامي).

إليسا

وكانت إليسا قد طرحت أغنيتها الجديدة (بتمايل على الـ Beat) من ألبومها الجديد بعد عدة تأجيلات، وذلك عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي والمتاجر الموسيقية الرقمية، و هي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي أمين نبيل، و إحراج إنجي جمال.


 

كلمات دالة:إليسا

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