إليسا تتصدر التريند العالمي بـ(بتمايل على الـBeat)

البوابة-تصدرت النجمة اللبنانية إليسا الـ(تريند) العالمي، بفيديو كليب أغنيتها الجديدة (بتمايل على الـ Beat)، التي طرحتها منذ يومين.

وحققت أغنية إليسا (بتمايل) مليون مشاهدة على موقع (يوتيوب)، و وصلت للمركز 12 عالميا كأكثر الأغنيات استماعا، وأكثر من نصف مليون استماع عبر تطبيق (أنغامي).

وكانت إليسا قد طرحت أغنيتها الجديدة (بتمايل على الـ Beat) من ألبومها الجديد بعد عدة تأجيلات، وذلك عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي والمتاجر الموسيقية الرقمية، و هي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي أمين نبيل، و إحراج إنجي جمال.



