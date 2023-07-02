زياد برجي في هجوم حاد على إليسا: "بدي فقعها"

أعرب الفنان اللبناني زياد برجي عن ندمه بشأن العلاقة التي جمعته بمواطنته الفنانة إليسا على الصعيدين الشخصي والمهني، مشددًا على رغبته في مواصلة أداء أغنيته "وبطير"، رغم صدور حكم قضائي يمنعه من أدائها بعد نسب ملكية الأغنية لها.

زياد برجي نادم على علاقته بإليسا

وفي لقاء له مع الإعلامية رابعة الزيات، أكَّد برجي أنه يوَّد إثارة غضب إليسا، قائلًا: "بدي غني وبطير، بدي فقعها لإليسا، بعرف ما في شي بفقعها إلا أنه ضل غني الأغنية، ما بدها هالقد، وإذا حدا غنى أغنيته أحلى منك".

ورفض برجي التعاون مع إليسا مجددًا، وشدد على ندمه وأسفه على الوقت الذي قضاه معها، قائلًا: "كل فنجان قهوة شربتوا معها ندمان عليه".

زياد برجي متمسك بحقوق ملكية أغنيته "وبطير"

وحول حقوق ملكية أغنيته "وبطير"، أكَّد أنه ما يزال متمسكًا بحقوق أغنيته الفكرية والملكية، مُشيرًا إلى أن محاميه أوضح له أن مراحل القضاء قد تستغرق سنوات طويلة، لكنها في النهاية ستصب في صالحه.

وقال برجي: "أنا مصر إترك مسار القضاء يمشي بشكل هادئ وصحي، ان شاء الله خير شو ما كانت النتيجة رضيان، الشي المطمني ما في شي ما إله نهاية وحدود".

زياد برجي: "أنا وأحمد ماضي سبب نجاح إليسا"

ولفت برجي إلى أنه والشاعر أحمد ماضي هما أساس نجاح إليسا واعتبارها ناشطة في حفوف المرأة والمناهضة للعنف، بعد طرح أغنيتها "يا مرايتي"، التي أشرف هو تلحينها وكتب كلماتها ماضي.

وبيَّن برجي أن إليسا تحاول على الدوام الاحتفاظ بالنجاح لنفسها، خاصة بعد عدم ذكر اسم أحمد ماضي في مقابلاتها الإعلامية، رغم أنه صاحب فكرة "يا مرايتي".

أما بشأن إهدائه أغنية "رجعت حبه" لها، أوضح أنه منحها إياها، لكن ليس باستطاعتها طرحها؛ لأنه يتوجب عليها الرجوع له وأخذ إذنه لغنائها.



