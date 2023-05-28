إليسا تثير الجدل بإطلالة تعود لـ5 سنوات..وتغلق منطقة الصدر تداركًا للهجوم

تعرضت الفنانة اللبنانية إليسا للسخرية بسبب الإطلالة التي اعتمدتها خلال إحيائها الحفل الخيري "ليلة من القلب"، الذي يذهب ريعه لتمويل مؤسسة البروفيسور مجدي يعقوب للقلب في القاهرة.

إليسا بإطلالة تعود لـ5 سنوات

واختارت إليسا إطلالة اعتمدتها قبل خمس سنوات، مؤلفة من قميض شفاف أسود ارتدت أسفله حمالة صدر، إلَّا أنها أضفت بعض التعديلات على الإطلالة الأصلية عبر خياطة القميص بقطعة قماش لتغطية منطقة الصدر، بعد تعرضها لحملات هجوم بسبب إطلالاتها المكشوفة.

ونسَّقت إليسا إطلالتها مع بنطلون أسود، وحذاء استيلتو أسود، فيما أسدلت خصلات شعرها المموج على جانبي كتفها، واعتمدت مكياجًا من درجات البرونزي.

أراء المتابعون

وانقسمت ردود أفعال المتابعين بين منتقد ومدافع، إذ رأى البعض أن الإطلالة لم تعد تناسب عمرها وشكل جسدها، إذ كتبت إحداهن: "إللي لبسناه قبل خمس سنين ويمكن كان مناسب لجسمنا (نوعاً ما) ما بيقى مناسب طول العمر! في تغيرات بالوزن والشكل والعمر بتصير بتحتم علينا نلبس المناسب لكل مرحلة!"، وأضاف آخر: "تعتير وتخبيص على كافة الاصعدة".

فيما كان لآخرين رأي مغاير، إذ كتبت إحداهن: "اول مره ما بوافقك الراي..وبحس هيدا البس انخلق له اليسا لو بعد ١٠٠ سنه".