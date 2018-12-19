إليسا تحتفل باليوم العالمي للغة العربية على طريقتها الخاصة..شاهدوا ماذا قالت

إليسا

قررت إليسا هذا العام أن تكون ضمن الأشخاص الذين يحتفلون بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية والذي صادف يوم الثلاثاء الـ18 من كانون الأول، حيث شاركت عبر حسابها على موقع تويتر تغريدة كتبت فيها أبياتًا من الشعر للشاعر أحمد شوقي.

واختارت إليسا هذه الأبيات التي نشرتها من خلال تغريدتها الأخيرة: " هجرت بعض أحـبتي طوعاً لأني رأيـت قـلــوبهم تــهــوى فــراقــي نــعــم يـشتـاقـهـم قـلبي ولــكـن وضعت كرامتي فــوق اشتياقي وأرغــب فـي وصــالـهـم ولـكـن طـريـق الـذل لا تـهــواه سـاقــي أ هذه الأبيات الرائعة من أحمد شوقي لمناسبة اليوم العالمي للغة العربية".

على صعيد آخر، كانت إليسا قد خطفت الأضواء في اليومين الماضيين، وذلك بعدما حضرت إحدى المقابلات الصحفية وردت على كل من سخر منها بسبب شفاهها التي تشوهت مع الوقت بسبب كثرة عمليات التجميل وأكدت أنها لا تهتم أبدًا لكل ما يقال ولا يعنيها.