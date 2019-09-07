إليسا ترد على كارهيها بـ"كلمتين"

عاد اسم النجمة اللبنانية إليسا إلى التداول إثر نشرها تغريدة ترد من خلالها على ما أسمتهم بالكارهين، بطريقتها الخاصة.

ووجهت النجمة اللبنانية رسالة إلى جميع الكارهين في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" واستعانت في سبيل ذلك بكلمتين شهيرتين، إذ كتبت: "إلى كل الكارهين في أي مكان.. موتوا بغيظكم".

For all the haters out there

موتوا بغيظكم! — Elissa (@elissakh) September 5, 2019



ويبدو أن حربًا خفية بدأت في الاشتعال بين إليسا وأحد الأطراف غير المعلنة، حيث رأيناها بالأمس تستعيد مقطع من لقاء تلفزيوني لها منذ ديسمبر 2016 شاركته لمتابعيها ترد فيه على كارهيها أيضا، وقالت فيه: "نجاحي بيستفز كتير من الناس، مو الناس اللي بتحبني.. يعني شخص عم يحكي لمجرد أنه يحكي، هالنوع من الكلام ما يستفزني ولكن أنا بيستفزني شغلة واحدة وهي إذا العالم عم يحكي شيء استفيد منه لأتحسن هذا الشئ اللي أخذه لي أما الحكي لمجرد الحكي حتى اعتبر إن أنا ما بسمعه".



يأتي ذلك بعد إعلان النجمة اللبنانية إليسا أن الألبوم الغنائي الذي تحضره حاليا سيكون الأخير في مسيرتها الفنية، قائلة إنها لا تستطيع العمل "في مجال مشابه للمافيا"، والذي أثار عاصفة من التساؤلات والتكهنات لدى الإعلام وأثار صدمة في صفوف متابعيها ومحبيها.

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