إليسا تشارك متابعيها بصورة من شواطىء اليونان و بالمايوه

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور والفيديوهات (إنستجرام)، ظهرت فيها بملابس صيفية (كاش مايوه)، من أحد الشواطئ، في اليونان.

وعلقت إليسا على الصورة قائلة: (صورة طازجة في ليلة باردة❤ #elissakh #elissa # Elissa20years #satorini # اليونان🇬🇷)، ليتفاعل معها جمهورها، وتنهال عليها تعليقات الإعجاب، حسب موقع صدى البلد.

يشار إلى أن آخر ألبومات إليسا كان (صاحبة رأي)، وضم 18 أغنية، 12 منها باللهجة المصرية، و5 باللهجة اللبنانية، وأغنية واحدة باللغة الفرنسية وهي أغنية Mourir sur scène.