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إليسا تشوق جمهورها لأغنيتها الجديدة: بكيت وأنا عم سجلها!

منشور 19 شباط / فبراير 2020 - 11:47
إليسا
إليسا

أثارت الفنانة اللبنانية إليسا، فضول جمهورها لسماع أحدث أغانيها المقرر طرحها قريبًا، من خلال تغريدة جديدة لها عبر "تويتر".

وكشفت إليسا عن بكائها أثناء تسجيل أغنيتها الجديدة، مؤكدة أنها لا تطيق الانتظار لطرحها للجمهور.
وكتبت إليسا عبر حسابها الشخصي على "تويتر": "اليوم بكيت أنا وعم سجّل الغنية.. رح إكشف عنوانا لأنو صار معروف وهوي قهوة الماضي".
وأضافت: "ما فيي أوصف هالإحساس اللي جامع أجمل كلام من سهام الشعشاع مع لحن محمد رحيم اللي حافظلي صوتي بتفاصيلو. كتير متشوقة تسمعو العنية".

وتفاعل الكثير من متابعي إليسا مع تغريدتها، مشيرين إلى أن الشعشاع ورحيم لا يجتمعان إلا وكانت النتيجة مقطوعة موسيقية رائعة، فيما أبدى آخرون عدم قدرتهم على الانتظار، وأكدوا أن الفنانة اللبنانية تنوي سرقة الأضواء واكتساح منافسيها هذا العام.
وكانت إليسا قد أعلنت عن كامل دعمها للمطرب رامي جمال الذي أبدى حزنه الشديد من تجاهل الإعلام لألبومه الجديد "أنا لوحدي".
ووجهت إليسا التهنئة لرامي جمال، على الألبوم، مغردة له: "‏ألف مبروك إلك ولكل محبي الفن بألبومك الجديد يا رامي.. إحساسك وصوتك وموسيقتك رائعين وبيشرفني إنو هالسنة كمان رح تكون معي بألبومي.. كل التوفيق والحب".

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